Augmont Enterprises IPO पर ब्रोकरेज फर्म्स ने दी सब्सक्राइब रेटिंग, GMP 300 रुपये पर पहुंचा, जानिए कितना करना होगा निवेश

Augmont IPO Update: सोना-चांदी का कारोबार करने वाली इंटीग्रेटेड कंपनी ऑगमॉन्ट एंटरप्राइजेज (Augmont Enterprises) का 825 करोड़ रुपये का IPO 21 अगस्त 2026 से निवेशकों के लिए खुल गया है। खुलने के साथ ही IPO ग्रे मार्केट में काफी मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से एक बेहतर लिस्टिंग की संभावना बनी हुई है। अगर आप इस IPO में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए कीमत, लॉट साइज, निवेश की न्यूनतम रकम से लेकर ब्रोकरेज और एक्सपर्ट्स के व्यू की पूरी जानकारी जानना जरूरी है। यह IPO 25 अगस्त तक खुला रहेगा और कंपनी के शेयर 31 अगस्त को NSE और BSE पर लिस्ट हो सकते हैं।