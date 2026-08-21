Gold Loan देने वाली कंपनियों के शेयरों में आई 6% तक की तेजी, जानिए क्या है वजह?

गोल्ड को गिरवी रखकर लोन लेने वाले ग्राहकों को सोने के दाम बढ़ने से फायदा मिलता है। दरअसल, सोने की कीमत बढ़ने पर गिरवी रखे गए सोने की कीमत भी बढ़ जाती है। गोल्ड लोन आमतौर पर सोने की प्रति ग्राम कीमत के आधार पर दिया जाता है। ऐसे में सोने का भाव बढ़ने पर ग्राहक ज्यादा रकम का लोन लेने के लिए पहले के मुकाबले कम ज्वेलरी गिरवी रख सकते हैं। इससे गोल्ड लोन लेना ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकता है।