444 दिन की FD पर ये 6 सरकारी बैंक दे रहे सबसे ज्यादा ब्याज, 5 लाख रुपये डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

444-Day FD Highest Interest Rates: अगर आप सुरक्षित निवेश विकल्प तलाश रहे हैं और सामान्य FD से थोड़ा बेहतर ब्याज चाहते हैं, तो सरकारी बैंकों की 444 दिन की स्पेशल FD स्कीम में निवेश कर सकते हैं। कई सरकारी बैंक इस अवधि की जमा पर सामान्य एफडी के मुकाबले आकर्षक ब्याज दे रहे हैं। अलग-अलग बैंकों में ब्याज दर 6.45 फीसदी से लेकर 6.75 फीसदी तक है। यानी 5 लाख रुपये लगाने पर ब्याज के तौर पर करीब 40,000 से 42,400 रुपये तक मिल सकते हैं। हालांकि, वास्तविक मैच्योरिटी रकम बैंक की कंपाउंडिंग और दिन गिनने के तरीके के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है।