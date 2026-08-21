Tata की कार और SUV खरीदना होने जा रहा महंगा, 1 सितंबर से 25,000 रुपये तक बढ़ेंगी कीमतें, टूट गया शेयर

टाटा मोटर्स से पहले हुंडई मोटर इंडिया भी कीमत बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। हुंडई ने 19 अगस्त को बताया था कि सितंबर 2026 से उसके पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में 1 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने भी बढ़ती इनपुट और कमोडिटी लागत के साथ मौजूदा जियोपॉलिटिकल और मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितताओं को कीमत बढ़ाने की वजह बताया था। हुंडई ने कहा था कि कंपनी लागत को कंट्रोल करने और बढ़ी हुई लागत का असर खुद उठाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बने दबाव के कारण कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है।