देश के अधिकतर राज्यों में 9 SIM और कुछ में 6 रखने की है इजाजत, जानिए 24 अगस्त से एक्स्ट्रा नंबर कैसे होंगे बंद?

Telecom Rules 2026: सरकार ने बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड लिमिट से जुड़े सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार एक नए सिस्टम को लाने जा रही है, इसमें जिन लोगों के नाम पर पहले से 9 सिम कार्ड एक्टिव हैं, उनकी फोटो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाएगी। टेलीकॉम कंपनियां ऐसे ग्राहकों को नया सिम कार्ड नहीं देंगी। यह नया नियम 24 अगस्त से पूरे देश में लागू हो जाएगा। हालांकि, देश के अधिकतर हिस्सों में सिम कार्ड रखने की लिमिट 9 है। लेकिन जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा और भी कम सिर्फ 6 है।