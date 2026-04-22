BSNL सिम मिलना हुआ आसान, पोस्ट ऑफिस से मिलेगा अब बीएसएनएल सिम



भारत में डाकघरों का नेटवर्क काफी बड़ा है। देश के दूर-दराज इलाकों तक इसकी पहुंच है। ऐसे इलाकों तक भी, जहां आज भी किसी निजी कंपनी की दुकान नहीं पहुंची। ऐसे में BSNL के लिए यह एक बड़ा मौका है अपनी सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। हालांकि, सिम खरीदने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्राहकों को पहले की तरह ही KYC करवाना होगा। पहचान और जरूरी दस्तावेज देने के बाद ही सिम जारी की जाएगी। यानी सुविधा बढ़ी है, लेकिन नियम वही हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह नई रणनीति BSNL को फिर से मुकाबले में ला पाएगी? क्या वह Reliance Jio और Airtel जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।