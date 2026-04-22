BSNL सिम मिलना हुआ आसान, पोस्ट ऑफिस से मिलेगा अब बीएसएनएल सिम

BSNL SIM(AI Image-ChatGpt)
BSNL Sim: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अब अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता अपनाती नजर आ रही है। लंबे समय से प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले पीछे चल रही BSNL अब धीरे-धीरे अपनी रणनीति बदल रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने एक दिलचस्प कदम उठाया है। अब उसके सिम कार्ड पोस्ट ऑफिस में भी मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल, डाक विभाग और BSNL के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत देशभर के डाकघरों को BSNL के लिए एक नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब साफ है, अब आपको सिम खरीदने के लिए BSNL ऑफिस ढूंढने की जरूरत नहीं, पास का पोस्ट ऑफिस ही काफी होगा।
अभी यह सुविधा पूरी तरह से हर जगह शुरू नहीं हुई है, लेकिन रोलआउट जारी है। आने वाले कुछ हफ्तों में ज्यादा से ज्यादा डाकघरों में BSNL सिम मिलने लगेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जो छोटे शहरों या गांवों में रहते हैं। अगर गौर करें तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के स्टोर शहरों में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन BSNL के सर्विस सेंटर इतने व्यापक नहीं हैं। यही वजह है कि कई लोग चाहकर भी BSNL कनेक्शन नहीं ले पाते। अब पोस्ट ऑफिस इस गैप को भरने का काम करेगा।
भारत में डाकघरों का नेटवर्क काफी बड़ा है। देश के दूर-दराज इलाकों तक इसकी पहुंच है। ऐसे इलाकों तक भी, जहां आज भी किसी निजी कंपनी की दुकान नहीं पहुंची। ऐसे में BSNL के लिए यह एक बड़ा मौका है अपनी सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। हालांकि, सिम खरीदने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्राहकों को पहले की तरह ही KYC करवाना होगा। पहचान और जरूरी दस्तावेज देने के बाद ही सिम जारी की जाएगी। यानी सुविधा बढ़ी है, लेकिन नियम वही हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह नई रणनीति BSNL को फिर से मुकाबले में ला पाएगी? क्या वह Reliance Jio और Airtel जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।
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