गुजरात में साइबर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 में 622 करोड़ का फ्रॉड बेनकाब

Operation Mule Hunt 2.0 Gujarat: गुजरात CID क्राइम के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत एक महीने में 622 करोड़ रुपये से ज्यादा के फ्रॉड धन का पता लगाया है। इसके साथ ही 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह अभियान साइबर अपराधों में तेजी को देखते हुए डीजीपी केएलएन राव और आईजी बीपिन अहीर के निर्देश पर शुरू किया गया था।