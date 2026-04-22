22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गुजरात में साइबर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 में 622 करोड़ का फ्रॉड बेनकाब

622 Crore Cyber Fraud: गुजरात की CID क्राइम के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बताया कि पिछले एक महीने में 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत 622 करोड़ रुपये से अधिक का साइबर फ्रॉड पकड़ा गया है।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Shaitan Prajapat

Apr 22, 2026

Operation Mule Hunt

Operation Mule Hunt

Operation Mule Hunt 2.0 Gujarat: गुजरात CID क्राइम के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत एक महीने में 622 करोड़ रुपये से ज्यादा के फ्रॉड धन का पता लगाया है। इसके साथ ही 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह अभियान साइबर अपराधों में तेजी को देखते हुए डीजीपी केएलएन राव और आईजी बीपिन अहीर के निर्देश पर शुरू किया गया था।

पुलिस ने बताया कि अभियान में 1,039 साइबर फ्रॉड शिकायतों की पहचान हुई है, जिनमें 288 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेटवर्क सामने आया। आरोपी अपने और दूसरों के नाम पर बैंक खाते खोलकर कमीशन लेकर फ्रॉड का पैसा जमा करते, नकद में निकालते और अंगड़िया (हवाला) चैनल के जरिए ट्रांसफर करते थे। वे अपनी पहचान छिपाते और जानबूझकर साइबर अपराध से प्राप्त धन को हैंडल करते थे।

181 शिकायतें और 81 FIR दर्ज

सूरत और भावनगर में NCCRP पोर्टल पर जांच से 181 शिकायतें और 81 FIR दर्ज होने का पता चला, जिनमें करीब 174.63 करोड़ रुपये शामिल हैं। मुख्य आरोपी मुकेश मेर (23) और फरीदखान पठान (22) को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद हुए। डिवाइस विश्लेषण में 125 फर्मों, 65 व्यक्तियों के दस्तावेज और 868 फर्जी इनवॉइस मिले।

उंझा में 114 करोड़ का फ्रॉड लिंक

उंझा में अक्षय पटेल और देवेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया गया। अक्षय ने खुद और फर्मों के नाम पर खाते खोलकर फ्रॉड पैसा निकाला, जबकि देवेंद्र ने दोस्तों के नाम पर खाते खोलकर कमीशन कमाया। 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इन खातों से 114 करोड़ रुपये से ज्यादा का साइबर फ्रॉड जुड़ा था।

राजकोट में 4 गिरफ्तारियां

राजकोट में चेतन अमलानी (28), जतिन कक्कड़ (41), कपिल कोटक (34) और महेंद्र कोहकिया (42) को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 6 मोबाइल और 40 लाख रुपये नकद बरामद हुए। यहां 26 शिकायतें और 59.79 लाख रुपये का फ्रॉड लिंक मिला।

आरोपियों पर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, UPI फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और डिपॉजिट फ्रॉड जैसे कई मामले दर्ज हैं। CID क्राइम ने जनता को सलाह दी है- लालच में अपना बैंक अकाउंट किसी को न दें। अकाउंट होल्डर ही जिम्मेदार होता है। यह अभियान साइबर अपराधियों के म्यूल अकाउंट नेटवर्क को तोड़ने में सफल रहा है। आगे और छापेमारी की तैयारी है।

ये भी पढ़ें

व्यूज का ‘खूनी’ खेल! झारखंड में सांपों को मारकर वीडियो बनाने वाला सनकी युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे
राष्ट्रीय
Rock Python

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Apr 2026 09:35 pm

Hindi News / National News / गुजरात में साइबर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 में 622 करोड़ का फ्रॉड बेनकाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Latest Update: बंगाल में पहले चरण का रण, दांव पर 152 सीटें

West Bengal Election 2026 Phase 1
राष्ट्रीय

वडोदरा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को सभी व्यवस्थाएं सुचारु रखने के निर्देश

राष्ट्रीय

पीएम मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कार्रवाई की मांग

PM Modi Addresses Nation
राष्ट्रीय

यासीन मलिक का पाकिस्तान कनेक्शन, NIA ने कहा पाक PM और राष्ट्रपति के संपर्क में था यासीन, मांगी मौत की सजा

NIA Disclosure on Yasin Malik
राष्ट्रीय

BSNL सिम मिलना हुआ आसान, पोस्ट ऑफिस से मिलेगा अब बीएसएनएल सिम

BSNL SIM
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.