पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा: 10 साल में 64% चुनावी हिंसा TMC के नाम, रिपोर्ट में अन्य पार्टियों के नाम भी सामने आए

बीजेपी की बंगाल में बढ़ती मौजूदगी का असर हिंसा के आंकड़ों में भी दिखा है। साल 2016 में जहां BJP सिर्फ 8 घटनाओं में शामिल थी, वहीं 2021 तक यह संख्या बढ़कर 125 हो गई। यह बदलाव बताता है कि राज्य की राजनीति में मुकाबला अब ज्यादा आक्रामक हो चुका है। वहीं, CPI-M की भूमिका धीरे-धीरे कम होती गई, लेकिन 2023 में कुछ हद तक उसकी मौजूदगी फिर नजर आई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी, खासकर 2023 में ऐसे 90 से ज्यादा मामले सामने आए।