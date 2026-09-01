5 सितंबर को दिल्ली कूच की तैयारी थी, फिर अचानक क्यों पीछे हटा CJP? सुप्रीम कोर्ट में हुआ कुछ ऐसा, बदल गया पूरा प्लान

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार CJP नेतृत्व को पहले दिए गए तीनों आश्वासनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला आश्वासन 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शनों को लेकर दर्ज FIR से जुड़ा है। केंद्र ने कहा था कि इन मामलों में आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा आश्वासन यह था कि इस मामले को लेकर नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।