IMD का बड़ा अलर्ट : सितंबर में कमजोर रहेगा मानसून, ज्यादातर हिस्सों में बढ़ेगा तापमान

वहीं, हिंद महासागर में फिलहाल तटस्थ इंडियन ओशन डाइपोल (आईओडी) की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम के अनुमान के मुताबिक, सितंबर तक तटस्थ आईओडी की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, कुछ अंतरराष्ट्रीय जलवायु केंद्रों के अनुमान सितंबर से सकारात्मक आईओडी की स्थिति बनने के संकेत दे रहे हैं। आईएमडी ने कहा है कि सामान्य से कम बारिश का असर खेती, जल संसाधनों, पनबिजली उत्पादन, पर्यावरण संतुलन और पीने के पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है। कई इलाकों में ज्यादा तापमान के कारण गर्मी से जुड़ी परेशानी भी बढ़ सकती है।