31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

IMD का बड़ा अलर्ट : सितंबर में कमजोर रहेगा मानसून, ज्यादातर हिस्सों में बढ़ेगा तापमान

IMD Weather Forecast: सितंबर में देशभर में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rakesh Mishra

Aug 31, 2026

IMD weather forecast

बारिश के बीच निकलता वाहन चालक। फोटो- आईएएनएस

September Weather Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सितंबर के मौसम को लेकर सोमवार को पूर्वानुमान जारी किया। इसके मुताबिक सितंबर में देशभर में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वहीं देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार सितंबर में मासिक बारिश सामान्य से कम रहने की सबसे ज्यादा संभावना है। सामान्य से कम बारिश का मतलब दीर्घ अवधि के औसत (एलपीए) की 91 प्रतिशत से कम बारिश है। 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर सितंबर की औसत बारिश 167.9 मिलीमीटर है।

सामान्य से कम बारिश

पूर्वानुमान के मुताबिक देश के कई हिस्सों में सितंबर में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, पूर्व, पूर्व-मध्य और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। बारिश की अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर जारी अनुमान में बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश होने के संकेत मिले हैं। तापमान की बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में सितंबर का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

अल-नीनो की मजबूत स्थिति

औसत न्यूनतम तापमान भी ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक रह सकता है। हालांकि उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार, इस समय भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल-नीनो की मजबूत स्थिति बनी हुई है। मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक है। आने वाले महीनों में इन स्थितियों के और मजबूत होने की संभावना है।

खेती पर पड़ सकता है असर

वहीं, हिंद महासागर में फिलहाल तटस्थ इंडियन ओशन डाइपोल (आईओडी) की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम के अनुमान के मुताबिक, सितंबर तक तटस्थ आईओडी की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, कुछ अंतरराष्ट्रीय जलवायु केंद्रों के अनुमान सितंबर से सकारात्मक आईओडी की स्थिति बनने के संकेत दे रहे हैं। आईएमडी ने कहा है कि सामान्य से कम बारिश का असर खेती, जल संसाधनों, पनबिजली उत्पादन, पर्यावरण संतुलन और पीने के पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है। कई इलाकों में ज्यादा तापमान के कारण गर्मी से जुड़ी परेशानी भी बढ़ सकती है।

आईएमडी ने संबंधित विभागों और अन्य पक्षों को समय रहते तैयारी करने की सलाह दी है। इसमें पानी बचाने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और खेती के लिए आपात योजना तैयार रखने पर जोर दिया गया है।आईएमडी सितंबर के आखिर में उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम यानी अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। इसके साथ अक्टूबर में बारिश और तापमान को लेकर भी नया अनुमान जारी किया जाएगा।

Heavy Rain Alert: ओडिशा में अगले 48 घंटे बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट, बंगाल और हिमालयी क्षेत्रों में भी चेतावनी

ये भी पढ़ें
rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

weather alert

Weather Forecast

Updated on:

31 Aug 2026 10:01 pm

Published on:

31 Aug 2026 10:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / IMD का बड़ा अलर्ट : सितंबर में कमजोर रहेगा मानसून, ज्यादातर हिस्सों में बढ़ेगा तापमान

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘महिलाएं घर में रहें’ बयान पर भड़कीं शालिनी अली, ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद को दिया करारा जवाब

Sheikh Abubakr Ahmed
नई दिल्ली

बिहार-झारखंड के बीच 25 साल पुराना विवाद खत्म, अमित शाह की मौजूदगी में सोन नदी जल बंटवारे पर बनी सहमति

sone river water dispute
राष्ट्रीय

दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर होगा आसान! 50 km एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को मंजूरी, 1 घंटे में पूरा होगा सफर

Noida International Airport Connectivity
नई दिल्ली

Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच सद्गुरु ने दिए 1 करोड़ रुपए, 5 देशों के हिमालय बोर्ड का प्रस्ताव

nepal flood
नई दिल्ली

दिल्ली में 3 साल के बच्चे के साथ प्ले स्कूल में क्या हुआ? CCTV ने खोला राज, केयरटेकर गिरफ्तार!

Delhi Play School Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.