‘ये ग्रामीण नहीं भाजपा के गुंडे थे’, CJP कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद भड़के सौरभ दास

यह पूरी घटना जयपुर जिले के रामपुरा कंवरपुरा गांव की है, जहां CJP की टीम एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। आरोप है कि यह स्कूल पिछले करीब एक साल से जर्जर हालत में मौजूद भैंस के तबेले से संचालित किया जा रहा है। टीम जब स्कूल की स्थिति का जायजा लेने और इसकी हकीकत सामने लाने पहुंची, तभी वहां अचानक भीड़ ने CJP कार्यकर्ताओं पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। CJP नेता सौरभ दास और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान राजस्थान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उपद्रव कर रहे लोगों के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस मूकदर्शक बनी रही।