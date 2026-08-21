भारत के Gen Z प्रोटेस्ट का असर 5000 किमी दूर, युवाओं से क्यों डरी वियतनाम सरकार

अधिकांश लोगों का मानना है कि गुयेन सी कुओंग बेहद प्रभावशाली हैं, इस वजह से उन्हें बचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर #NguyenSyCuong हैशटैग के साथ मृतका को न्याय दिलाने की मांग करने वाले अधिकांश यूजर्स खुद को जेन जी बता रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि सरकार ने डिजिटल मंच पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म पर इन संदेशों को फैलाने के तरीके ढूंढ निकाले। उनकी मांग है कि इस हादसे की सार्वजनिक जांच हो और इसके लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाए। युवा मास्क पहनकर उस पेड़ (नंबर 55) पर फूल चढ़ा रहे हैं, जहां हादसा हुआ था; यह शोक जताने और न्याय की मांग करने का एक तरीका है। हालांकि, सरकार ने सफाई कर्मियों को एक्टिव कर रखा है कि जैसे ही कोई फूल चढ़ाए, तुरंत उसे वहां से हटा दें। इसे देखते हुए अब जेन जी ने ऑनलाइन एक वर्चुअल पेड़ खड़ा कर दिया गया है, जिस पर लाखों लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पेड़ को Google Maps पर अपनी लोकेशन और एक नाम भी मिला – 'जस्टिस ट्री'।