केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले- घुसपैठ पर रोक के बिना सुरक्षित नहीं बंगाल

सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद बीएसएफ और एसएसबी के लिए जमीन उपलब्ध कराने का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सुवेंदु अधिकारी ने बीएसएफ और SSB के लिए 1,129 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी। उन्होंने कहा कि इतनी तेजी से जमीन उपलब्ध कराने की वजह केवल यह नहीं है कि सरकार भाजपा की है, बल्कि यह सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीरता को दर्शाता है।