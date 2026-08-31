पुतिन के साथ एक बार फिर कार में सफर करते नजर आए PM मोदी, पहले भी साथ कर चुके हैं ऐसा सफर

पुतिन के साथ एक बार फिर कार में सफर करते नजर आए PM मोदी (Photo: IANS)
PM Modi Putin Car Ride: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर एक ही कार में सफर करते नजर आए हैं। सोमवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई। इसके बाद मोदी और पुतिन एक ही कार से छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए बिश्केक एरिना पहुंचे। दोनों नेताओं के इस अंदाज ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मोदी और पुतिन के बीच साथ कार में सफर करने का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी दोनों नेता अलग-अलग मौकों पर एक ही कार में साथ जा चुके हैं। इसी वजह से बिश्केक में सामने आया यह दृश्य दोनों नेताओं के बीच दिखने वाली गर्मजोशी के संदर्भ में खास माना जा रहा है।
मोदी और पुतिन की मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-रूस संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा।
मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया लगातार चल रहे युद्ध से निकलकर युद्ध के अंत की ओर बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संदेश साफ है कि सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान जल्द होना चाहिए। बैठक खत्म होने के बाद दोनों नेता एक ही कार में सवार हुए। इसके बाद वे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। कार में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेता एक ही कार में गए थे। पुतिन की ऑरस लिमोजिन में दोनों ने सम्मेलन स्थल से उस होटल तक सफर किया था, जहां उनकी द्विपक्षीय बैठक होनी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, उस सफर के दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक निजी बातचीत हुई थी। पुतिन ने मोदी के साथ सफर करने का प्रस्ताव दिया था। बताया गया था कि रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पहुंचने के लिए करीब 10 मिनट तक इंतजार भी किया था।
उस समय मोदी और पुतिन की इस यात्रा को भारत-रूस संबंधों में दोनों नेताओं की व्यक्तिगत गर्मजोशी के संकेत के तौर पर देखा गया था। दोनों नेताओं ने तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक भी की थी। इसमें व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
इसके कुछ महीने बाद दिसंबर 2025 में पुतिन भारत की यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार से प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हुए थे। दोनों नेताओं के साथ कार में जाने की तस्वीरें भी सामने आई थीं।
अब अगस्त 2026 में बिश्केक में दोनों नेताओं ने एक बार फिर साथ कार में सफर किया है। इस बार भी यह सफर उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद हुआ। दोनों नेता एक ही कार से छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में पहुंचे।
यानी सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच तियानजिन, दिल्ली और अब बिश्केक में मोदी-पुतिन के साथ कार में सफर करने के दृश्य सामने आए हैं। यही वजह है कि बिश्केक में दोनों नेताओं का एक साथ कार में जाना फिर चर्चा में है।
छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स का उद्घाटन समारोह बिश्केक एरिना में हुआ। इस आयोजन में 110 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत भी 87 सदस्यीय दल के साथ प्रतियोगिता में शामिल है। इसमें 73 खिलाड़ी, 10 सांस्कृतिक प्रतिनिधि और वैज्ञानिक कार्यक्रम के चार प्रतिभागी शामिल हैं।
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