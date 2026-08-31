पुतिन के साथ एक बार फिर कार में सफर करते नजर आए PM मोदी, पहले भी साथ कर चुके हैं ऐसा सफर

PM Modi Putin Car Ride: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर एक ही कार में सफर करते नजर आए हैं। सोमवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई। इसके बाद मोदी और पुतिन एक ही कार से छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए बिश्केक एरिना पहुंचे। दोनों नेताओं के इस अंदाज ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मोदी और पुतिन के बीच साथ कार में सफर करने का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी दोनों नेता अलग-अलग मौकों पर एक ही कार में साथ जा चुके हैं। इसी वजह से बिश्केक में सामने आया यह दृश्य दोनों नेताओं के बीच दिखने वाली गर्मजोशी के संदर्भ में खास माना जा रहा है।