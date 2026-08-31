Anna Hazare: अन्ना हजारे ICU में भर्ती, वायरल और डिहाइड्रेशन के बाद मुंबई के अस्पताल में हुए एडमिट

Anna Hazare Admitted To ICU News: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे(Anna Hazare) की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बॉम्बे अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। उन्हें गंभीर वायरल संक्रमण और शरीर में पानी की कमी यानी एक्यूट डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, डॉक्टर उनकी जांच और इलाज में जुटे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अन्ना हजारे का इलाज पहले महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि स्थित उनके गांव के पास एक स्थानीय अस्पताल में चल रहा था। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए मुंबई शिफ्ट किया गया।