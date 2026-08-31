Surat Crime: डेटिंग ऐप पर हुई दोस्ती, मिलने बुलाया, फिर लूट लिया, वारदात के कुछ घंटों में तीन आरोपी गिरफ्तार

मकान से निकलकर सड़क पर पहुंचे पीड़ित ने एक राहगीर से फोन मांगा और बेटे को घटना की जानकारी दी। बेटा मौके पर पहुंचा और उसे घर ले गया। इसके बाद वराछा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अर्चित साखट उर्फ लैंबो (21), जयेश गोहिल उर्फ मामु (23) और राज कुशवाहा उर्फ कालियो (20) को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल और पांच हजार 500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग गे डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से संपर्क करते थे। राज बातचीत कर संबंधित व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाता था। इसके बाद उसके अन्य साथी वहां पहुंचते और चाकू दिखाकर धमकाते हुए लूट करते थे।