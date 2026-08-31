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Surat Crime: डेटिंग ऐप पर हुई दोस्ती, मिलने बुलाया, फिर लूट लिया, वारदात के कुछ घंटों में तीन आरोपी गिरफ्तार

Surat Dating App Robbery: सूरत में डेटिंग ऐप के जरिए 43 वर्षीय युवक को मिलने बुलाकर चाकू की नोक पर लूट की गई। वराछा पुलिस ने शिकायत के कुछ ही घंटों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल और नकदी बरामद की।
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सूरत

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Rakesh Mishra

Aug 31, 2026

Surat Crime

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

सूरत। डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती कर मिलने बुलाने और फिर चाकू की नोक पर लूट करने का मामला सामने आया है। वराछा क्षेत्र में गे डेटिंग ऐप के जरिए 43 वर्षीय युवक से संपर्क किया गया। उसे मिलने के लिए बुलाने के बाद आरोपी जबरन एक मकान की चौथी मंजिल पर ले गए और चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट कर उसका मोबाइल और नकदी लूट ली गई।

विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज

शिकायत के बाद वराछा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर वारदात के कुछ ही घंटों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अर्चित के खिलाफ पहले भी हत्या, लूट, डकैती, आपराधिक साजिश और चोरी सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। राज के खिलाफ भी निषेध अधिनियम और गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने इसी तरीके से और कितने लोगों को निशाना बनाया है।

काम पर था, फिर भी मिलने का दबाव बनाया

नाना वराछा-कापोद्रा निवासी 43 वर्षीय युवक करीब एक साल से गे डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। 27 अगस्त को ऐप पर उसकी एक अज्ञात युवक से बातचीत शुरू हुई। आरोपी ने दोपहर में मिलने के लिए उस पर दबाव बनाया। पीड़ित ने काम पर होने की बात कही, लेकिन आरोपी के लगातार आग्रह करने पर वह दोपहर करीब डेढ़ बजे वराछा की घनश्यामनगर सोसायटी के पास पहुंच गया। मिलने पहुंचने के बाद चैटिंग करने वाला युवक वहां मिला।

जबरन मकान की चौथी मंजिल पर ले गया

उसके संदिग्ध हावभाव देखकर पीड़ित वापस जाने लगा, लेकिन आरोपी उसे जबरन एक मकान की चौथी मंजिल पर ले गया। पीड़ित ने मोबाइल निकालने की कोशिश की तो आरोपी ने फोन छीन लिया। इसी दौरान उसका एक साथी चाकू लेकर पहुंच गया। दोनों ने पीड़ित के गले और पेट पर चाकू रखकर धमकाया और सामान सौंपने को कहा। आरोपियों ने पीड़ित का पर्स छीनकर उसमें रखे पांच हजार रुपए निकाल लिए। इसके बाद मारपीट कर करीब सात हजार रुपए कीमत का मोबाइल भी छीन लिया। आरोपी आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी पीड़ित को भागने का मौका मिल गया। वह वहां से भाग निकला। तीसरा आरोपी उसे पकड़ने के लिए पीछे आया, लेकिन पीड़ित उसका हाथ छुड़ाकर नीचे भाग गया।

राहगीर के फोन से बेटे को दी सूचना

मकान से निकलकर सड़क पर पहुंचे पीड़ित ने एक राहगीर से फोन मांगा और बेटे को घटना की जानकारी दी। बेटा मौके पर पहुंचा और उसे घर ले गया। इसके बाद वराछा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अर्चित साखट उर्फ लैंबो (21), जयेश गोहिल उर्फ मामु (23) और राज कुशवाहा उर्फ कालियो (20) को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल और पांच हजार 500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग गे डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से संपर्क करते थे। राज बातचीत कर संबंधित व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाता था। इसके बाद उसके अन्य साथी वहां पहुंचते और चाकू दिखाकर धमकाते हुए लूट करते थे।

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Updated on:

31 Aug 2026 09:31 pm

Published on:

31 Aug 2026 09:30 pm

Hindi News / Gujarat / Surat / Surat Crime: डेटिंग ऐप पर हुई दोस्ती, मिलने बुलाया, फिर लूट लिया, वारदात के कुछ घंटों में तीन आरोपी गिरफ्तार

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