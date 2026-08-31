दक्षिण रेलवे में अप्रेंटिस के 4471 पदों पर बंपर भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया और योग्यता

आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं, 12वीं या आईटीआई सर्टिफिकेट जैसी योग्यता होनी जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार 22 से 24 वर्ष के बीच तय है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।