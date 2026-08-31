Bihar Reservation: ‘EBC, SC, ST, OBC का कोटा 58% हो, सवर्णों को भी 2% और बढ़ा दें’, आरक्षण को लेकर पप्पू यादव की मांग

Pappu Yadav on Reservation: बिहार की राजनीति में NDA के दो अहम सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आरक्षण में उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर आमने-सामने हैं। इसी बीच, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कटिहार पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था पर बात करते हुए मांग रखी कि जिस तरह आबादी के अनुपात में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया गया, उसी तर्ज पर अति पिछड़ा (EBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जाना चाहिए।