America On Indian Economy: भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, बोला-‘अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है’

India GDP Growth: भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने भारत को 'डायनामिक और मजबूत अर्थव्यवस्था' बताया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब आधिकारिक आंकड़ों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 फीसदी दर्ज की गई है। आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि भारत की ताजा आर्थिक वृद्धि के आंकड़े ट्रंप प्रशासन के उस आकलन को मजबूत करते हैं, जिसमें भारत को तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति माना गया है। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था और तेज आर्थिक विस्तार अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों के लिए बड़े अवसर पैदा करते हैं।