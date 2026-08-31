‘हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला का करने वाले हैं’, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान

ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसके सशस्त्र बलों ने लारक द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल लारक द्वीप पर हमले को अंजाम देने और उसे समर्थन देने के लिए किया गया था। ईरान का दावा है कि इस हमले में उसके सशस्त्र बलों के कई सदस्य और आम नागरिक मारे गए। बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए।