31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला का करने वाले हैं’, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान

Trump on Iran attack: जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जवाबी हमले की चेतावनी दी। ईरान ने भी आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई का निर्णायक जवाब देने की धमकी दी है। जानें अमेरिका-ईरान तनाव से जुड़ी पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 31, 2026

Donald Trump says Strait of Hormuz as American territory.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

Trump on Iran attack: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के रात भर चले हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उन पर जोरदार हमला करेंगे।

हमारे डिफेंस सिस्टम ने हमलों को रोक दिया

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की सभी मिसाइलों को रोक दिया, सिवाय एक के। उस एक मिसाइल को इसलिए जाने दिया गया क्योंकि उससे किसी अहम चीज के टकराने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बातचीत करने का इच्छुक है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तेहरान पर किसी समझौते के लिए भरोसा किया जा सकता है, खासकर तब जब अमेरिका के प्रतिबंधों का असर जारी है।

किसी भी सैन्य कार्रवाई का निर्णायक जवाब मिलेगा: ईरान

ईरान ने कहा है कि वह अपनी जमीन और हितों के खिलाफ आगे की किसी भी सैन्य कार्रवाई का निर्णायक जवाब देगा। इसके साथ ही उसने किसी भी संभावित तनाव बढ़ने के लिए अमेरिका और उसके सैन्य अभियानों का समर्थन करने वाले देशों को जिम्मेदार ठहराया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसके सशस्त्र बलों ने लारक द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल लारक द्वीप पर हमले को अंजाम देने और उसे समर्थन देने के लिए किया गया था। ईरान का दावा है कि इस हमले में उसके सशस्त्र बलों के कई सदस्य और आम नागरिक मारे गए। बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए।

अमेरिका का मदद करने वाले भी अंजाम भुगतेंगे

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि यदि ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता दोहराई गई तो उसका जवाब निर्णायक होगा। तेहरान ने यह भी कहा कि अमेरिका तथा उसके सैन्य अभियानों को समर्थन देने वाले पक्ष संभावित रूप से संघर्ष बढ़ने की स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

अमेरिकी सेना ने रविवार को ईरान के लारक द्वीप पर दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। लारक द्वीप होर्मुज स्ट्रेट के पास है। अमेरिका के मुताबिक, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवान यहां से होर्मुज स्ट्रेट में रॉकेट और समुद्री बारूदी सुरंगें लॉन्च करने की तैयारी में थे।

अमेरिकी हमले के कुछ देर बाद ईरान ने जॉर्डन स्थित दो अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया। ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक, किंग हुसैन और अल-अजराक एयरबेस के रखरखाव ढांचे और लड़ाकू विमानों के स्थलों को निशाना बनाया गया। हालांकि, अल-अरबिया के मुताबिक, जॉर्डन की एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Aug 2026 08:07 pm

Hindi News / World / ‘हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला का करने वाले हैं’, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

SCO Summit: रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, बोले- मानवता के लिए युद्ध का खत्म होना जरूरी

sco summit pm narendra modi president Vladimir Putin
विदेश

Nepal Floods: नेपाल की सुरंग में 93 मजदूर लापता, थर्मल ड्रोन ने अंदर तक की तलाश, फिर भी नहीं मिला कोई सुराग

Nepal tunnel workers missing, 93 workers missing Nepal, Nepal tunnel rescue operation, Nepal floods 2026, Nepal flash floods, Rasuwagadhi Hydropower Project, Rasuwagadhi tunnel, thermal drone Nepal, Nepal hydropower workers,
विदेश

हमारा घर उजड़ गया, खाने के लिए भी कुछ नहीं- नेपाल बाढ़ में बचे गांव वालों ने सुनाई खौफनाक आपबीती

Nepal flood
विदेश

पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बेटे की शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से? जरदारी के दौरे से उड़ी अफवाह, बिलावल भुट्टो की पार्टी का आया बयान

bilawal
विदेश

Nepal Flash Flood Update : नेपाल में क्यों आई थी इतनी भीषण बाढ़? वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सामने आया असली कारण

Nepal Flood News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.