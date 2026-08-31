SCO Summit: रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, बोले- मानवता के लिए युद्ध का खत्म होना जरूरी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध में बीतने वाला हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम मानवता में नई उम्मीद और उत्साह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को लंबा खींचने के बजाय, युद्ध को पूरी तरह खत्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मानवता के कल्याण के लिए यह जरूरी है। पीएम मोदी ने सभी मुद्दों के जल्द शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत का संदेश संवाद और शांति का है।