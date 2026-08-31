CJP प्रदर्शन पर बड़ा अपडेट, 13 FIR रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस, 2873 पर जांच की मांग

CJP Protest FIR: कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पुलिस ने 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शन से जुड़ी 13 एफआईआर रद्द करने की मांग की है। साथ ही 2,873 लोगों की भूमिका की अलग से जांच के लिए एक नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। दिल्ली पुलिस ने यह आवेदन संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने की मांग के साथ दाखिल किया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई कर सकता है।