दिल्ली में बिल्डिंग ढही तो आमने-सामने बीजेपी और विपक्ष, राहुल गांधी ने उठाया हॉस्टल व्यवस्था का मुद्दा, बीजेपी ने दिया जवाब

Delhi Building Collapse: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार दोपहर पीजी की इमारत ढहने के बाद राहत और बचाव अभियान के साथ ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। हादसे में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 40 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। बचाव टीमें लगातार मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हादसे को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की रहने की खराब व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं, बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उस पर हादसे के जरिए 'पब्लिसिटी' हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।