6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

राम मंदिर ट्रस्ट CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर फर्जी वीडियो शेयर कर फंसे अभिजीत दीपके, बाद में दी सफाई

Abhijeet Dipke Controversy: राम मंदिर ट्रस्ट CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर अभिजीत दीपके विवादों में घिर गए। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो में मिश्रा नहीं हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 06, 2026

Abhijeet Dipke, Abhijeet Dipke Video, Abhijeet Dipke Controversy, Jeetendra Mishra, Jeetendra Mishra Video, Ram Temple Trust CEO, Ram Mandir Trust CEO, Ram Temple Trust, Ram Mandir Trust,

अभिजीत दीपके और राम मंदिर ट्रस्ट के CEO रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (फोटो - एएनआई)

Abhijeet Dipke: राम मंदिर ट्रस्ट के CEO रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर एक फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके विवादों में घिर गए। दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट को शेयर किया था। इसमें एक व्यक्ति फिल्मी गाने ‘जमाल कुडू’ पर डांस करता नजर आ रहा था। पोस्ट में दावा किया गया था कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति जितेंद्र मिश्रा है। बाद में यह दावा गलत निकला। इसके बाद दीपके ने सफाई जारी की।

जितेंद्र मिश्रा का बताया गया था वीडियो

दीपके ने जिस पोस्ट को शेयर किया था, उसमें वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बताया गया था। दीपके ने पोस्ट शेयर करते हुए धार्मिक मुद्दों और निजी जिंदगी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी में वह क्या करता है इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनका सवाल इस बात को लेकर था कि किसी व्यक्ति के पद और पहचान के आधार पर एक ही चीज को अलग-अलग नजरिए से क्यों देखा जाता है।

हालांकि, बाद में सामने आया कि वीडियो में मौजूद व्यक्ति जितेंद्र मिश्रा नहीं हैं। जिस पोस्ट को दीपके ने शेयर किया था, उसे भी बाद में हटा दिया गया।

सोशल मीडिया पर घिरे अभिजीत दीपके

गलत दावे वाले वीडियो को शेयर करने के बाद दीपके को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। कई यूजर्स ने उनसे सवाल किए। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट के जरिए मामले पर सफाई दी। दीपके ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति जितेंद्र मिश्रा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद किसी व्यक्ति की निजी पसंद पर सवाल उठाना नहीं था। उनके मुताबिक, उनका मुद्दा इस बात को लेकर था कि किसी व्यक्ति के बारे में किसी चीज को उसकी पहचान और पद के आधार पर अलग नजरिए से क्यों देखा जाता है।

2 सितंबर को CEO बने थे जितेंद्र मिश्रा

रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को 2 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला CEO नियुक्त किया गया था। यह ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के प्रबंधन और संचालन से जुड़ा है। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली थी। उन्हें कई सैन्य सम्मान भी मिल चुके हैं।

CEO बनने के बाद अयोध्या के अपने पहले दौरे पर उन्होंने मंदिर की व्यवस्था और कामकाज को समझने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इसके बाद आगे की योजनाएं तैयार की जाएंगी। इस पूरे विवाद के बीच मुख्य सवाल अब उस वीडियो की गलत पहचान को लेकर है। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि किए बिना उसके नाम से वीडियो साझा करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राम मंदिर

Updated on:

06 Sept 2026 09:50 pm

Published on:

06 Sept 2026 09:38 pm

Hindi News / National News / राम मंदिर ट्रस्ट CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर फर्जी वीडियो शेयर कर फंसे अभिजीत दीपके, बाद में दी सफाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Ahmedabad Crime: मसाज की आड़ में स्पा सेंटर में बिक रही थी एमडी ड्रग्स, 6.38 लाख की खेप के साथ संचालक गिरफ्तार

Ahmedabad Spa Drugs
अहमदाबाद

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: MCD दफ्तर के बाहर ABVP का प्रदर्शन, कमिश्नर और मेयर के इस्तीफे की मांग

Delhi Satya Niketan Building Collapse
राष्ट्रीय

Sachin Pilot: सचिन पायलट को पंजाब प्रभारी बनाने पर भाजपा का तंज, बोली- कांग्रेस खेल रही म्यूजिकल चेयर का खेल

Sachin Pilot
नई दिल्ली

'मेलोनी जी को मेलोडी खिला आए, लेकिन बिहार बाढ़ पर खामोश', पीएम नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव का तंज

tejashwi yadav on bihar flood
राष्ट्रीय

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने पर PM मोदी ने जताया दुख, अब तक 3 मौतों की पुष्टि

Delhi Building Collapse
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.