JSSC CGL पेपर लीक मामले में एक और सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार, CID ने कुंदन कुमार को दबोचा

सीआईडी के अनुसार, अब तक 125 से ज्यादा अभ्यर्थी जांच के दायरे में आ चुके हैं। इनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जांच में 28 ऐसे अभ्यर्थियों का भी जिक्र सामने आया है, जिन्हें परीक्षा से पहले गिरोह के सदस्यों द्वारा नेपाल ले जाने का आरोप है। वहां उन्हें बैठाकर प्रश्नों के उत्तर याद करवाए गए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, गिरोह के माध्यम से अभ्यर्थियों को कुल 135 प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। इनमें से 120 प्रश्न कथित तौर पर मुख्य परीक्षा में हूबहू पूछे गए थे।