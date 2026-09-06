Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने पर PM मोदी ने जताया दुख, अब तक 3 मौतों की पुष्टि

PM Modi On Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला बॉयज पीजी की इमारत ढहने के हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि 9 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रविवार को सत्य निकेतन इलाके में अचानक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इमारत में पीजी चल रहा था। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है।