Sachin Pilot: सचिन पायलट को पंजाब प्रभारी बनाने पर भाजपा का तंज, बोली- कांग्रेस खेल रही म्यूजिकल चेयर का खेल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली की तुलना अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति से की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस जहां भी जाती है, वहां गुटबाजी करती है। पंजाब में भूपेश बघेल प्रभारी थे और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहां उनके खिलाफ ‘वापस जाओ’ के पोस्टर भी लगाए गए थे। संभव है कि इसी वजह से उनकी जिम्मेदारी बदलकर उन्हें असम भेजा गया हो। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सचिन पायलट की नियुक्ति पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब में कितने भी पायलट ले आए, लेकिन पूरी कांग्रेस टीम कमजोर हो चुकी है। सचिन पायलट भी पंजाब में कोई असर नहीं डाल पाएंगे।