दिल्ली एक्साइज विभाग का बड़ा एक्शन, 2 हजार से ज्यादा जब्त गाड़ियों की हुई नीलामी, 5 करोड़ का हुआ राजस्व

एक्साइज विभाग ने अपनी कंट्रोल लेबोरेटरी में भी बड़ा बदलाव किया है। यहां पुलिस से जुड़े 5,000 से ज्यादा केमिकल एनालिसिस केस लंबे समय से लंबित थे। इन मामलों में जब्त शराब के सैंपल की जांच होनी थी। इन रिपोर्टों में देरी का असर पुलिस जांच पर भी पड़ता था। कई मामलों में रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाता था। इससे आगे की कानूनी प्रक्रिया भी प्रभावित होती थी। अब विभाग ने सभी पुराने लंबित मामलों को निपटा दिया है। विभाग के मुताबिक, एक्टिव बैकलॉग अब जीरो हो गया है। इससे जांच प्रक्रिया को तेजी मिलने की उम्मीद है।