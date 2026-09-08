‘तलाक केस वहीं चलेगा, जहां पति-पत्नी आखिरी बार साथ रहे थे’, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

इस दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कानून में स्पष्ट रूप से 'parties to the marriage last resided together' यानी पति-पत्नी के आखिरी बार साथ रहने वाले स्थान की बात कही गई है। अदालत ने माना कि चूंकि दंपती दिल्ली में रहने के बाद चार साल से अधिक समय तक गुरुग्राम में साथ रहा, इसलिए उनका आखिरी साझा निवास गुरुग्राम था। ऐसे में साकेत फैमिली कोर्ट ने तलाक याचिका को क्षेत्राधिकार के अभाव में वापस करके सही फैसला किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महिला द्वारा जिन पुराने फैसलों का हवाला दिया गया, उनमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि पति-पत्नी के साथ रहने वाली पिछली हर जगह हमेशा अदालत को क्षेत्राधिकार देती रहेगी, भले ही वे बाद में किसी दूसरे स्थान पर जाकर लंबे समय तक साथ रहे हों।