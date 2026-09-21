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रील बनाई तो चेहरे पर पोती कालिख, सिर पर रखी चप्पल; शायना एनसी ने MNS से पूछा- क्या यही तरीका है?

Pune Reel Controversy: पुणे में रील को लेकर हुए विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। महेश मोटे के साथ कथित बदसलूकी पर शायना एनसी ने MNS और पुणे पुलिस से सवाल किए हैं।
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पुणे

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Imran Sheikh

Sep 21, 2026

Maharashtra News

शायना एनसी ने पुणे में रील विवाद को लेकर MNS पर सवाल उठाए। (फोटो सोर्स-ANI)

Maharashtra News:महाराष्ट्र के पुणे में एक सोशल मीडिया रील को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी मुद्दा बन गया है। एक युवक के साथ कथित तौर पर किए गए व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुणे पुलिस से मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है।

MNS कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी

मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महेश मोटे से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, महेश ने करीब 15 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की थी। इसमें MNS प्रमुख राज ठाकरे को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। रील सामने आने के बाद MNS कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जताई।

इसके बाद महेश मोटे को पुणे के कात्रज इलाके से कथित तौर पर पकड़कर MNS के जनसंपर्क कार्यालय ले जाया गया। MNS के स्थानीय पदाधिकारी शुभम जगदाले के मुताबिक, कार्यकर्ताओं को उनके पुणे लौटने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्हें कार्यालय लाया गया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में महेश के चेहरे पर काला रंग लगा हुआ दिखाई देता है। उनके सिर पर चप्पल रखकर उठक-बैठक कराने का भी दावा किया गया है। इसके अलावा उन्हें राज ठाकरे की तस्वीर के सामने माफी मांगने के लिए कहा गया। घटना के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया।

इसके बाद महेश मोटे का एक और वीडियो सामने आया। इसमें वह हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राज ठाकरे, MNS और पार्टी के पदाधिकारियों से माफी मांगी। वीडियो में वह भावुक नजर आए और आगे उन्हें परेशान नहीं करने की अपील भी करते दिखे।

FIR दर्ज करने की मांग की

इस पूरे मामले पर शायना एनसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी युवक ने रील बनाई थी, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या किसी की गलती का जवाब इस तरीके से देना सही है। शायना ने पुणे पुलिस से FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की।

शायना एनसी ने MNS की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई महाराष्ट्र में नेता बनना चाहता है, तो उसे इस तरह की कथित गुंडागर्दी से बचना चाहिए। उनके बयान के बाद इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है।

वहीं, MNS की ओर से कहा गया है कि युवक की रील को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। दूसरी तरफ, युवक के साथ किए गए कथित व्यवहार को लेकर पुलिस कार्रवाई की मांग की जा रही है।

फिलहाल इस मामले में पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई और जांच का इंतजार है। जांच के बाद ही साफ होगा कि घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे और उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाता है।

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Updated on:

21 Sept 2026 12:13 pm

Published on:

21 Sept 2026 12:12 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / रील बनाई तो चेहरे पर पोती कालिख, सिर पर रखी चप्पल; शायना एनसी ने MNS से पूछा- क्या यही तरीका है?

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