रील बनाई तो चेहरे पर पोती कालिख, सिर पर रखी चप्पल; शायना एनसी ने MNS से पूछा- क्या यही तरीका है?

Maharashtra News:महाराष्ट्र के पुणे में एक सोशल मीडिया रील को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी मुद्दा बन गया है। एक युवक के साथ कथित तौर पर किए गए व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुणे पुलिस से मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है।