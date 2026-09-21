ठाणे: गणपति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प, भाजपा पार्षद उपेक्षा भोईर, उद्धव के नेताओं समेत 80 पर FIR

Titwala Ganpati Visarjan: ठाणे जिले के टिटवाला में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच विवाद के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गणपति की मूर्ति को जुलूस में पहले आगे ले जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते कहासुनी से धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। मामले में कल्याण तालुका पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 70 से 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।