21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

ठाणे: गणपति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प, भाजपा पार्षद उपेक्षा भोईर, उद्धव के नेताओं समेत 80 पर FIR

BJP Upeksha Bhoir: गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान भाजपा और शिवसेना (यूबीटी) गुटों में विवाद और मारपीट हो गई। कल्याण तालुका पुलिस ने 70-80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें दोनों पक्षों के नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 21, 2026

BJP Corporator Upeksha Bhoir

बीजेपी पार्षद उपेक्षा भोईर (Photo: instagram/Upeksha Bhoir)

Titwala Ganpati Visarjan: ठाणे जिले के टिटवाला में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच विवाद के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गणपति की मूर्ति को जुलूस में पहले आगे ले जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते कहासुनी से धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। मामले में कल्याण तालुका पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 70 से 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस मामले में बीजेपी की पूर्व उपमहापौर और वर्तमान नगरसेविका उपेक्षा भोईर, उनके पति शक्तिवान भोईर के साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगरसेवक सुरेश भोईर और पदाधिकारी प्रदीप भोईर के नाम भी सामने आए हैं। उन्हें भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है।

गणपति जुलूस में आगे जाने को लेकर हुआ विवाद

ठाणे पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना टिटवाला के रीजेंसी सर्वम (Regency Sarvam), श्रीकृष्ण अस्पताल रोड, मनसे चौक और स्टेशन रोड इलाकों में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान घटी। विवाद की मुख्य वजह यह तय करना था कि किस गुट की गणपति प्रतिमा का जुलूस रास्ते पर पहले आगे बढ़ेगा।

शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच बहस और कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद मामला कथित तौर पर हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया।

दोनों पक्षों के लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। कल्याण तालुका पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से जुड़े करीब 70 से 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने, दंगा भड़काने, अपशब्दों का इस्तेमाल करने, धक्का-मुक्की और मारपीट से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले में स्थानीय स्तर के राजनीतिक पदाधिकारियों और नेताओं के नाम सामने आने के बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद के दौरान वास्तव में क्या हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

बता दें कि ठाकरे गुट के प्रदीप भोईर ने टिटवाला इलाके में उपेक्षा भोईर के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गए थे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Sept 2026 12:14 pm

Published on:

21 Sept 2026 11:16 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ठाणे: गणपति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प, भाजपा पार्षद उपेक्षा भोईर, उद्धव के नेताओं समेत 80 पर FIR

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘राइज एंड फॉल 2’ में जनता के हाथ में आई पावर, नए प्रोमो में वीरेंद्र सहवाग ने बताया कैसे होगा ये सब?

Rise & Fall Season 2 twist new Power shifts to public vote and price
OTT

‘गुंडों से लगातार धमकियां मिल रही हैं’, नोएडा के बाद कॉमेडियन पुलकित मणि का लखनऊ और कानपुर शो भी हुआ रद्द, खुद दी जानकारी

Pulkit Mani Show Cancelled
मनोरंजन

एक्शन-कॉमेडी ‘वाइब’ पर बोले निर्देशक कुणाल खेमू, वीडियो शेयर कर बोले- ये सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है

Kunal Khemu post thanks to people success of the action-comedy vibe
बॉलीवुड

“जिंदगी के सर्कल में भी हर दिन सीखता हूं”, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर बयां किए दिल के जज्बात, संगीत को लेकर कही बड़ी बात

Amitabh Bachchan new Blog On Life and lessons
बॉलीवुड

वैनिटी वैन के बाहर जूते उतारते थे सूरज बड़जात्या! आयुष्मान खुराना ने सुनाया फिल्म ‘यह प्रेम मोल लिया’ का किस्सा

Ayushmann Khurrana On Sooraj Barjatya Yeh Prem Mol Liya
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.