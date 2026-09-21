‘गुंडों से लगातार धमकियां मिल रही हैं’, नोएडा के बाद कॉमेडियन पुलकित मणि का लखनऊ और कानपुर शो भी हुआ रद्द, खुद दी जानकारी

पुलकित मणि के ये शो ऐसे समय रद्द हुए हैं, जब वो एक राजनीतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने के बाद चर्चा में हैं। 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में वह कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बोलने की शैली और हाव-भाव की मिमिक्री करते हुए राजनीतिक व्यंग्य पेश किया था।