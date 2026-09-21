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‘गुंडों से लगातार धमकियां मिल रही हैं’, नोएडा के बाद कॉमेडियन पुलकित मणि का लखनऊ और कानपुर शो भी हुआ रद्द, खुद दी जानकारी

Pulkit Mani-PM Modi Goonj Mimicry Controversy: कॉमेडियन पुलकित मणि इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने अब अपने फैंस को जानकारी दी है कि नोएडा के बाद अब उनका लखनऊ और कानपुर वाला शो भी रद्द कर दिया गया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 21, 2026

Pulkit Mani Show Cancelled

पुलकित मणि (फोटो सोर्स- Instagram/ hunnywhoisfunny)

Pulkit Mani Show Cancelled: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर चर्चा में आए स्टैंडअप कॉमेडियन पुलकित मणि का नोएडा के बाद अब लखनऊ और कानपुर वाला शो भी रद्द हो गया है। पुलकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इसकी जानकारी दी। उन्होंने शो कैंसिल होने के पीछे की वजह गुंडों की तरफ से लगातार मिल रहीं धमकियों को बताया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

पुलकित मणि का लखनऊ-कानपुर शो रद्द

कॉमेडियन पुलकित ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बताया है कि गुंडों की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनका लखनऊ और कानपुर वाला शो भी रद्द हो गया है।

पीएम मोदी की मिमिक्री करके बटोरी सुर्खियां

पुलकित मणि के ये शो ऐसे समय रद्द हुए हैं, जब वो एक राजनीतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने के बाद चर्चा में हैं। 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में वह कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बोलने की शैली और हाव-भाव की मिमिक्री करते हुए राजनीतिक व्यंग्य पेश किया था।

इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं और समर्थकों ने पुलकित मणि के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। दूसरी ओर, कार्यक्रम के संदर्भ में कांग्रेस की ओर से इसे छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आयोजित कार्यक्रम के तौर पर पेश किया गया था। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने शिक्षा, रोजगार, परीक्षाओं और संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की थी।

मौजूदा मुद्दों पर कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं कॉमेडियन

पुलकित मणि राजनीतिक व्यंग्य, मिमिक्री और मौजूदा मुद्दों पर कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर वह अलग-अलग सार्वजनिक हस्तियों की नकल करते हुए वीडियो शेयर करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री उनके चर्चित कंटेंट का हिस्सा रही है।

नोएडा शो कैंसिल करने की जानकारी देते हुए पुलकित मणि ने कहा कि वह शो रद्द होने को लेकर दर्शकों से माफी मांगते हैं और उनकी समझ तथा लगातार मिल रहे समर्थन की सराहना करते हैं। कुछ रिपोर्टों में उनकी पोस्ट के संदर्भ में “अब अंडरग्राउंड होने का समय” वाली बात का भी जिक्र किया गया है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट में शो कैंसिल होने का आधिकारिक कारण सिर्फ 'अनपेक्षित परिस्थितियां' बताया गया है।

20 सितंबर को होना था कार्यक्रम

गौर करने वाली बात यह है कि 20 सितंबर को नोएडा में पुलकित मणि के 'ग्रेट हैरेसमेंट' नाम के कॉमेडी स्पेशल का कार्यक्रम सूचीबद्ध था। नोएडा के एक स्थानीय इवेंट गाइड में भी यह शो 20 सितंबर की शाम के लिए दर्ज था। ऐसे में शो रद्द होने की खबर के बाद उनके दर्शकों के बीच भी इसकी चर्चा है।

पुलकित मणि के शो के रद्द होने के बाद स्टैंडअप कॉमेडी, राजनीतिक व्यंग्य और सार्वजनिक हस्तियों की मिमिक्री को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मौजूदा जानकारी के आधार पर नोएडा शो के रद्द होने को इंदौर के कार्यक्रम या उसके बाद हुए राजनीतिक विवाद का सीधा परिणाम नहीं कहा जा सकता। उपलब्ध रिपोर्ट में दोनों घटनाओं के बीच कोई आधिकारिक संबंध नहीं बताया गया है।

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Updated on:

21 Sept 2026 11:45 am

Published on:

21 Sept 2026 11:31 am

Hindi News / Entertainment / ‘गुंडों से लगातार धमकियां मिल रही हैं’, नोएडा के बाद कॉमेडियन पुलकित मणि का लखनऊ और कानपुर शो भी हुआ रद्द, खुद दी जानकारी

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