पुणे के शिरूर में सुबह-सुबह स्कूटी सवार युवक की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुआ हमला

बता दें कि मृतक स्कूटी चालक की पहचान हरि गंगावणे के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे लाटेअली इलाके में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले। बाहर गली में आते ही उन्होंने हरि गंगावणे को सड़क पर खून से लथपथ हालत में पड़ा देखकर हैरान रह गए। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई।