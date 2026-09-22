Air India Express ने 24 से 30 सितंबर तक रद्द की दिल्ली-पटना की 2 फ्लाइट, जानें क्या है वजह

इस असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी उड़ान की लेटेस्ट अपडट जरूर देख लें। इसके अलावा, टिकट रिफंड, रीशेड्यूलिंग या किसी दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था के संबंध में जानकारी पाने के लिए यात्री सीधे एयर इंडिया एक्सप्रेस के कस्टमर केयर या एयरपोर्ट काउंटर से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है, तो बिना किसी दूसरी बुकिंग की पुष्टि के एयरपोर्ट जाने से बचें ताकि बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े। पटना एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइन की तरफ से यात्रियों की सुविधा को लेकर जल्द ही कुछ और अपडेट साझा किए जाने की उम्मीद है। एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत भर के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली उड़ानों सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवाएं संचालित करती है।