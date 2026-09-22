Air India Express ने 24 से 30 सितंबर तक रद्द की दिल्ली-पटना की 2 फ्लाइट, जानें क्या है वजह

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली-पटना की फ्लाइट्स की कैंसिल (फोटो सोर्स- ANI)
Air India Express: दिल्ली और पटना के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस रूट पर चलने वाली अपनी प्रमुख उड़ानों को 24 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया है। एयरलाइन प्रशासन ने इस अचानक किए गए बदलाव के पीछे 'परिचालन संबंधी कारणों' (Operational Reasons) का हवाला दिया है। इससे इस समय में इन उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर असर पड़ेगा।
एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, एयरलाइन ने दिल्ली-पटना-दिल्ली रूट की IX1346 और IX1348 नंबर वाली फ्लाइट्स को 24 से 30 सितंबर के बीच बंद रखने का फैसला किया है। इससे एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 21 और 22 सितंबर को पटना से सुबह 7:15 बजे उड़ान भरने वाली फ्लाइट IX1348 को रद्द किया था। एक के बाद एक फ्लाइट्स रद्द होने से इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
फिलहाल एयरलाइन ने एयरपोर्ट प्रशासन को दी गई सूचना में सिर्फ परिचालन आवश्यकताओं की बात कही है। तकनीकी खराबी, क्रू मेंबर्स की उपलब्धता या रूट रिशेड्यूलिंग में से किस वजह से यह निर्णय लिया गया है, इस पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई हैं।
इस असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी उड़ान की लेटेस्ट अपडट जरूर देख लें। इसके अलावा, टिकट रिफंड, रीशेड्यूलिंग या किसी दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था के संबंध में जानकारी पाने के लिए यात्री सीधे एयर इंडिया एक्सप्रेस के कस्टमर केयर या एयरपोर्ट काउंटर से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है, तो बिना किसी दूसरी बुकिंग की पुष्टि के एयरपोर्ट जाने से बचें ताकि बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े। पटना एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइन की तरफ से यात्रियों की सुविधा को लेकर जल्द ही कुछ और अपडेट साझा किए जाने की उम्मीद है। एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत भर के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली उड़ानों सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवाएं संचालित करती है।
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