‘भारत माता की जय’ नारे पर ‘बम फट जाएगा’ की धमकी, तमिलनाडु BJP अध्यक्ष ने जांच की मांग की

नैनार नागेंद्रन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर कहा कि उन्होंने एक वीडियो देखा, जिसमें दो युवक कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के सामने इस तरह की धमकी देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देखकर वह हैरान हैं और सरकार को मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों युवकों ने इस तरह की धमकी कैसे दी। उन्होंने पुलिस से दोनों युवकों की पृष्ठभूमि की जांच करने की मांग की। नागेंद्रन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले के पीछे किसी संगठन की भूमिका है। हालांकि, किसी संगठन की संलिप्तता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।