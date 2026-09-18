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‘भारत माता की जय’ नारे पर ‘बम फट जाएगा’ की धमकी, तमिलनाडु BJP अध्यक्ष ने जांच की मांग की

Tamil Nadu BJP president: तमिलनाडु के श्रीविल्लिपुत्तूर में ‘भारत माता की जय’ नारे को लेकर कथित बम धमकी का मामला सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने पुलिस से दोनों युवकों की पृष्ठभूमि और मामले की गहन जांच की मांग की है।
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चेन्नई

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Imran Ansari

Sep 18, 2026

Srivilliputhur bomb threat

‘भारत माता की जय’ नारे पर ‘बम फट जाएगा’ की धमकी, फोटो सोर्स- ANI

Srivilliputhur bomb threat : तमिलनाडु के श्रीविल्लिपुत्तूर में ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने को लेकर कथित तौर पर बम धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कहा कि अगर ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया गया तो श्रीविल्लिपुत्तूर में बम विस्फोट होगा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने राज्य सरकार से मामले की गहन जांच कराने की मांग की है।

नैनार नागेंद्रन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर कहा कि उन्होंने एक वीडियो देखा, जिसमें दो युवक कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के सामने इस तरह की धमकी देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देखकर वह हैरान हैं और सरकार को मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों युवकों ने इस तरह की धमकी कैसे दी। उन्होंने पुलिस से दोनों युवकों की पृष्ठभूमि की जांच करने की मांग की। नागेंद्रन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले के पीछे किसी संगठन की भूमिका है। हालांकि, किसी संगठन की संलिप्तता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

विनायक चतुर्थी जुलूस के दौरान हुआ विवाद

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, 16 सितंबर को श्रीविल्लिपुत्तूर में विनायक चतुर्थी के जुलूस के दौरान विवाद हुआ था। जुलूस एक धार्मिक स्थल के पास से गुजर रहा था, इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस होने की बात सामने आई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की मौजूदगी में एक युवक ने ‘भारत माता की जय’ के नारे को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे युवक ने कथित तौर पर श्रीविल्लिपुत्तूर में बम विस्फोट होने की धमकी दी। घटना के बाद पुलिस दोनों युवकों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई।

युवकों की पृष्ठभूमि की जांच की मांग

नैनार नागेंद्रन ने कहा कि अगर दोनों युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है तो पुलिस को मामले की दोबारा गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने दोनों की पृष्ठभूमि और कथित तौर पर उनके विचारों की भी जांच करने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी संगठन की ओर से युवकों को इस तरह की धमकी देने के लिए प्रभावित किया गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तमिलनाडु सरकार से राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।

नैनार नागेंद्रन ने कहा कि पुलिस को यह भी पता लगाना चाहिए कि कथित धमकी किन परिस्थितियों में दी गई और क्या इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति या संगठन की भूमिका थी। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई को लेकर अधिक जानकारी का इंतजार है।

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Updated on:

18 Sept 2026 07:02 pm

Published on:

18 Sept 2026 07:02 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / ‘भारत माता की जय’ नारे पर ‘बम फट जाएगा’ की धमकी, तमिलनाडु BJP अध्यक्ष ने जांच की मांग की

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