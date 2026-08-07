तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पत्नी संगीता का तलाक मामला, पत्नी ने वापस ली याचिका

Vijay Sangeeta Divorce Case: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम के तलाक के मामले की सुनवाई आज स्थगित हो गई। संगीता ने अदालत में दायर तलाक की याचिका वापस ले ली। दरअसल, इस साल फरवरी में संगीता ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की एक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। उन्होंने आपसी मतभेदों को दूर न कर पाने का हवाला देते हुए विवाह समाप्त करने की मांग की थी।