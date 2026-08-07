जालंधर के सरकारी स्कूल में खालिस्तान झंडा फहराने का दावा फर्जी, पुलिस बोली- जांच में नहीं मिला कोई सबूत

वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जहां भी तिरंगा फहराएंगे, वहां विरोध किया जाएगा। उसने दावा किया कि लोगों पर जबरन आजादी का जश्न नहीं थोपा जा सकता। एसएफजे (सिख फॉर जस्टिस) की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पन्नू ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि पंजाब में तिरंगा फहराने से बचना चाहिए। उसने यह भी कहा कि अगर प्रशासन या स्कूल प्रबंधन छात्रों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मजबूर करेगा, तो युवा इसका विरोध करेंगे।