Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

दिल्ली बनेगा खालिस्तान’ नक्शा दिखाने पर पन्नून के खिलाफ केस दर्ज, PM को झंडा फहराने से रोकने पर की थी 11 करोड़ के इनाम की घोषणा

Gurpatwant Singh Pannun Arrest: गुरपतवंत सिंह पन्नून ने प्रधानमंत्री मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए 11 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

भारत

MI Zahir

Sep 23, 2025

Gurpatwant Singh Pannun Arrest
अलगाववादी सिख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून। (फोटो: X Handle Boil Anda.)

Gurpatwant Singh Pannun Arrest: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi)को स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस समय बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, जब अलगाववादी सिख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून (Gurpatwant Singh Pannun Arrest)ने लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए 11 करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इस भड़काऊ बयान के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पन्नून के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसे अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से पन्नून ने वर्चुअली संबोधित किया था। इस दौरान उसने खुलेआम प्रधानमंत्री को तिरंगा फहराने से रोकने वाले किसी भी सिख सैनिक को 11 करोड़ रुपये देने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उसने “दिल्ली बनेगा खालिस्तान” (Delhi will become Khalistan) नामक एक नया नक्शा भी जारी किया था, जिसमें पंजाब के अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था।

एनआईए की कार्रवाई

गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ NIA ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर में पन्नून के साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया है। पन्नून ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) नामक प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख है, जो खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।

ये भी पढ़ें

कनाडा में ‘खालिस्तान दूतावास’ बनाने से बिफरा भारत, कार्नी सवालों के घेरे में, ओटावा अब भी चुप क्यों ?
विदेश
Khalistan embassy Canada India reaction

पहले भी दर्ज हो चुके हैं कई मामले

यह एनआईए की ओर से पन्नून के खिलाफ दर्ज की गई सातवीं एफआईआर है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी उस पर एयर इंडिया और दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने का केस दर्ज हुआ था। पन्नून को भारत सरकार पहले ही 2020 में UAPA के तहत “व्यक्तिगत आतंकवादी” घोषित कर चुकी है। उस पर अब तक कुल 96 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, संसद और रक्षा मंत्री के आवास को धमकी देने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय साजिश का भी लिंक

पिछले साल पन्नून तब भी चर्चा में आया था, जब अमेरिका ने आरोप लगाया था कि भारत के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने उस पर हमले की साजिश रची थी। इस मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता अमेरिका की जेल में बंद है और इसमें पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव का नाम भी सामने आया था। पन्नून के पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है, और वह लगातार भारत विरोधी भाषणों और अभियानों के ज़रिये चर्चा में रहता है।

सरकार देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त

बहरहाल गुरपतवंत सिंह पन्नून की इस भड़काऊ गतिविधि ने भारत की आंतरिक सुरक्षा और विदेशी षड्यंत्रों के खिलाफ एक बार फिर सतर्कता की आवश्यकता को उजागर किया है। एनआईए की कार्रवाई यह संकेत देती है कि सरकार देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

23 Sept 2025 08:03 pm

Hindi News / World / दिल्ली बनेगा खालिस्तान’ नक्शा दिखाने पर पन्नून के खिलाफ केस दर्ज, PM को झंडा फहराने से रोकने पर की थी 11 करोड़ के इनाम की घोषणा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.