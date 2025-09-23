दिल्ली बनेगा खालिस्तान’ नक्शा दिखाने पर पन्नून के खिलाफ केस दर्ज, PM को झंडा फहराने से रोकने पर की थी 11 करोड़ के इनाम की घोषणा

Gurpatwant Singh Pannun Arrest: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi)को स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस समय बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, जब अलगाववादी सिख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून (Gurpatwant Singh Pannun Arrest)ने लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए 11 करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इस भड़काऊ बयान के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पन्नून के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसे अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से पन्नून ने वर्चुअली संबोधित किया था। इस दौरान उसने खुलेआम प्रधानमंत्री को तिरंगा फहराने से रोकने वाले किसी भी सिख सैनिक को 11 करोड़ रुपये देने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उसने “दिल्ली बनेगा खालिस्तान” (Delhi will become Khalistan) नामक एक नया नक्शा भी जारी किया था, जिसमें पंजाब के अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था।