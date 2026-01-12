12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान में बढ़ता जन-आक्रोश: 100 शहरों में हिंसा के बीच सेफ हाउस में ‘छिपे’ खामेनेई, क्या अमेरिका करेगा अटैक?

ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शनों ने लिया उग्र रूप, 100 शहरों में हिंसा के बीच सुप्रीम लीडर खामेनेई के सेफ हाउस में छिपने की खबर। बॉर्डर पर अमेरिकी एयरफोर्स की तैनाती से क्या अब होगा ईरान पर अटैक? जानें ताजा हालात।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 12, 2026

Donald Trump and Ayatollah Khamenei

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Photo Credit - IANS/ANI)

Iran Protest: ईरान में महंगाई और मुद्रा की खराब हालत को लेकर दिसंबर अंत में शुरू हुआ प्रदर्शनों का सिलसिला पूरे देश में फैला है। अब तक इन प्रदर्शनों में 116 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु और सैकड़ों के घायल होने की जानकारी मानवाधिकार संगठनों ने दी है। विशेषज्ञों के अनुसार वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला टारगेट ईरान ही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए अमेरिका अरसे से प्रयासरत है। अब वहां हो रहे प्रदर्शनों में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। अब तक 10 सरकारी इमारतें, 25 मस्जिदें, 2 आईआरजीसी कैंपों को आग के हवाले किया जा चुका है। 100 से ज्यादा शहरों में हो रही हिंसा काबू पाना ईरानी सरकार के लिए मुश्किल हो गया है।

इस बीच ईरान बार्डर से सटे इरबिल एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स की तैनाती बढ़ा दी है। अमरीकी ड्रोन लगातार ईरान के हालातों पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान शायद पहले कभी न देखी गई आजादी की ओर देख रहा है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उनकी कमजोर कड़ी पर अटैक करेंगे। हालांकि अभी सैन्य विकल्प पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सेफ हाउस में चले गए हैं। वह खामेनेई तबस के रेगिस्तान में एक गुप्त लोकेशन में छिपे हैं।

ईरानी राष्ट्रपति ने की अपील

ईरान के अटॉर्नी जनरल मो. मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले लोगों को अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। इस आरोप के तहत उन्हें फांसी की सजा भी दी जा सकती है। सर्वोच्च नेता खामेनेई प्रदर्शनकारियों पर विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत आरोप लगा चुके हैं। रविवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने जनता से अपील की कि वह अपने बच्चों को दंगाइयों के साथ शामिल न होने दें। आर्थिक समस्याओं का हर संभव तरीके से समाधान किया जाएगा।

हमला हुआ तो अमेरिकी सेना और इजरायल को बनाएंगे निशाना

ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका और ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उन पर हमला होता है तो उनका लक्ष्य अमेरिकी सैनिक और इजरायल होंगे। अमेरिकी हमले की जवाबी कार्रवाई में उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा।

बढ़ सकती है मरनेवालों की संख्या

ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इसहान के गवर्नर अली अहमदी के अनुसार उनके प्रांत में हुए प्रदर्शनों के दौरान अब तक 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं जो खुल कर सुप्रीम लीडर का विरोध कर रही हैं। इस बीच लंदन में ईरानी दूतावास में प्रदर्शनकारी ने मौजूदा झंडा उतार कर पुराना शेर और सूरज वाला झंडा फहरा दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 03:03 am

Hindi News / World / ईरान में बढ़ता जन-आक्रोश: 100 शहरों में हिंसा के बीच सेफ हाउस में ‘छिपे’ खामेनेई, क्या अमेरिका करेगा अटैक?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘देर होने से पहले…’, वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस देश को दी धमकी

Donald Trump
विदेश

नेतन्याहू को बड़ा झटका: चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन गिरफ्तार, इजरायल में हड़कंप

नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन गिरफ्तार
विदेश

भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी मसूद अज़हर की ऑडियो क्लिप वायरल, भारत पर हमला करने के लिए हज़ारों आतंकी तैयार

विदेश

ईरान ने अमेरिका और इजरायल को दी चेतावनी, कहा- अगर हमला होता है तो…

iran protest news, iran protest, iran protest live, internet shutdown in Iran, protest in lran,
विदेश

शादी की खुशियाँ बदलीं मातम में, सिलेंडर में धमाके से दूल्हा-दुल्हन समेत 8 लोगों की इस्लामाबाद में मौत

Cylinder blast at wedding in Islamabad
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.