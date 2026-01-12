ईरान में बढ़ता जन-आक्रोश: 100 शहरों में हिंसा के बीच सेफ हाउस में ‘छिपे’ खामेनेई, क्या अमेरिका करेगा अटैक?

Iran Protest: ईरान में महंगाई और मुद्रा की खराब हालत को लेकर दिसंबर अंत में शुरू हुआ प्रदर्शनों का सिलसिला पूरे देश में फैला है। अब तक इन प्रदर्शनों में 116 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु और सैकड़ों के घायल होने की जानकारी मानवाधिकार संगठनों ने दी है। विशेषज्ञों के अनुसार वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला टारगेट ईरान ही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए अमेरिका अरसे से प्रयासरत है। अब वहां हो रहे प्रदर्शनों में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। अब तक 10 सरकारी इमारतें, 25 मस्जिदें, 2 आईआरजीसी कैंपों को आग के हवाले किया जा चुका है। 100 से ज्यादा शहरों में हो रही हिंसा काबू पाना ईरानी सरकार के लिए मुश्किल हो गया है।