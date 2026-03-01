‘शहादत’ के बाद खामेनेई के अकाउंट से पहली पोस्ट! इजरायल को दी चेतावनी

पोस्ट में लिखा, 'जायोनी शासन ने एक बड़ी गलती की है और ईश्वर की कृपा से इसके परिणाम शासन को हताश कर देंगे।' (जियोनिस्ट शासन ने बड़ी गलती की है, और इसके परिणाम इस शासन को निराश कर देंगे, ईश्वर की कृपा से) इस ट्वीट के साथ एक एआई से तैयार की गई फोटो साझा की गई हैं, जिसमें मिसाइल के निर्माण से लेकर उसके प्रक्षेपण और लक्ष्य पर हमला करने तक के चरण शामिल हैं। तस्वीरों में वैज्ञानिक मिसाइल तैयार करते हुए, सैनिकों को लॉन्च करते हुए और अंत में विस्फोट से लक्ष्य नष्ट होते हुए दिखाया गया है। यह इजराइल के ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तरह खतरनाक रूप में देखा जा रहा है।