‘शहादत’ के बाद खामेनेई के अकाउंट से पहली पोस्ट! इजरायल को दी चेतावनी

Ali Khamenei (Photo - Washington Post)
Khamenei X Account Post After Death: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट (@khamenei_ir) से पहली पोस्ट सामने आई है, जिसमें इजराइल के बारे में कड़ी चेतावनी दी गई है। यह पोस्ट 6 मार्च 2026 को जारी की गई, जिसकी मृत्यु लगभग एक सप्ताह बाद हुई है। खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले में हुई थी, जिसकी पुष्टि 1 मार्च को ईरानी राज्य मीडिया ने की थी। 86 वर्ष खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में 36 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहे थे।
पोस्ट में लिखा, 'जायोनी शासन ने एक बड़ी गलती की है और ईश्वर की कृपा से इसके परिणाम शासन को हताश कर देंगे।' (जियोनिस्ट शासन ने बड़ी गलती की है, और इसके परिणाम इस शासन को निराश कर देंगे, ईश्वर की कृपा से) इस ट्वीट के साथ एक एआई से तैयार की गई फोटो साझा की गई हैं, जिसमें मिसाइल के निर्माण से लेकर उसके प्रक्षेपण और लक्ष्य पर हमला करने तक के चरण शामिल हैं। तस्वीरों में वैज्ञानिक मिसाइल तैयार करते हुए, सैनिकों को लॉन्च करते हुए और अंत में विस्फोट से लक्ष्य नष्ट होते हुए दिखाया गया है। यह इजराइल के ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तरह खतरनाक रूप में देखा जा रहा है।
यह पोस्ट ऐसे समय में है जब ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध तेज हो गया है। 28 फरवरी की सुबह शुरू हुई मसूद का मुख्य उद्देश्य ईरान की सेना और परमाणु कण को नष्ट करना था। इन दावों में खामेनेई के अलावा कई वरिष्ठ ईरानी कमांडर और नेता मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइलें और हमले किए, जिससे मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर फिल्मांकन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत की घोषणा की।
खामेनेई की यह पहली पोस्ट उनकी मृत्यु के बाद की है, जिसे उनके समर्थक 'शहीद नेता' के संदेश के रूप में देख रहे हैं। ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जबकि कई ईरानी सैनिकों और सैनिकों ने शहीद दिवस पर जश्न मनाया। इजराइल ने चेतावनी दी है कि नए सर्वोच्च नेता (संभावित रूप से खामेनेई के बेटे मोजतबा) को भी कमजोर बनाया जा सकता है।
