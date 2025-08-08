कनाडा में ‘खालिस्तान दूतावास’ बनाने से बिफरा भारत, कार्नी सवालों के घेरे में, ओटावा अब भी चुप क्यों ?

Khalistan embassy Canada India reaction: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में एक बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित "खालिस्तान गणराज्य के दूतावास" (Khalistan embassy Canada)की स्थापना की गई है। यह कदम भारत और कनाडा के पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों (India Canada diplomatic tensions)कोऔर अधिक बिगाड़ सकता है। नई दिल्ली ने इस घटना को भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला (Khalistan embassy Canada India reaction) बताया है। ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने कनाडा सरकार से इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारत पहले भी कनाडा पर ऐसे उग्रवादी तत्वों को (CSIS Khalistani extremists) संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है।