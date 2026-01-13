‘सरकारी दफ्तरों पर कर लो कब्जा’: ट्रंप की ईरान को खुली धमकी

Donald Trump Threatened Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए प्रदर्शनकारियों को उकसाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ईरानी नागरिकों को प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए और संस्थाओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। साथ ही, उन्होंने रहस्यमयी तरीके से कहा कि मदद रास्ते में है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह मदद क्या होगी – क्या अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा या कोई अन्य सहायता। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान में दो हफ्तों से ज्यादा समय से अशांति चल रही है, जिसमें करीब 2,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सुरक्षा बल भी शामिल हैं।