22 किलो के हिरण ने 2000 किलो के गैंडे से ले लिया पंगा, वीडियो देख अपनी आंखों पर नहीं होगा यकीन

यह घटना कुछ दिनों पहले हुई, जब हिरण (जिसे स्टाफ मुंडजक डैडी कहते हैं) ने अपनी पार्टनर के हीट साइकल के कारण टेस्टोस्टेरोन से भरा हुआ महसूस किया। पार्टनर एक रैश से ठीक हो रही थी, तो यह नर हिरण राइनो के साथ प्लेफुल फाइट में उतर आया। वीडियो में दिखता है कि हिरण तेजी से दौड़ता है, छोटे सींगों से राइनो के सिर पर हेडबट मारता है, फिर दोबारा अटैक करता है। राइनो पहले हेड हिलाकर मजाक उड़ाती है, फिर हल्के से चार्ज करती है, लेकिन आखिरकार स्नो में फिसलते हुए भाग जाती है। हिरण जीतकर खुशी-खुशी दूसरी तरफ चला जाता है!