22 किलो के हिरण ने 2000 किलो के गैंडे से ले लिया पंगा, वीडियो देख अपनी आंखों पर नहीं होगा यकीन

Deer vs Rhino Fight
Viral Video: प्रकृति का कमाल देखिए! पोलैंड के प्रसिद्ध व्रोक्लॉ Zoo में एक छोटा-सा 22 किलो का चीनी मंटजक हिरण (Chinese Muntjac Deer) ने लगभग 2000 किलो की विशाल सफेद राइनो (White Rhino) से सीधा पंगा ले लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें हिरण बार-बार हेडबट करता नजर आ रहा है और राइनो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लाखों लोग इसे देखकर हैरान हैं– आखिर इतना छोटा जीव इतनी हिम्मत कहां से लाता है?
यह घटना कुछ दिनों पहले हुई, जब हिरण (जिसे स्टाफ मुंडजक डैडी कहते हैं) ने अपनी पार्टनर के हीट साइकल के कारण टेस्टोस्टेरोन से भरा हुआ महसूस किया। पार्टनर एक रैश से ठीक हो रही थी, तो यह नर हिरण राइनो के साथ प्लेफुल फाइट में उतर आया। वीडियो में दिखता है कि हिरण तेजी से दौड़ता है, छोटे सींगों से राइनो के सिर पर हेडबट मारता है, फिर दोबारा अटैक करता है। राइनो पहले हेड हिलाकर मजाक उड़ाती है, फिर हल्के से चार्ज करती है, लेकिन आखिरकार स्नो में फिसलते हुए भाग जाती है। हिरण जीतकर खुशी-खुशी दूसरी तरफ चला जाता है!
जू के स्टाफ ने मजाकिया कैप्शन दिया, 'किसी ने शायद आज आईना नहीं देखा! मारुश्का की धैर्य की तारीफ, जहां से आती है इतनी बहादुरी इस छोटे शरीर में?' उन्होंने बताया कि दोनों जानवर सालों से एक ही एनक्लोजर में रहते हैं– अलग-अलग सोने की जगह लेकिन कॉमन यार्ड। आमतौर पर वे साथ घास चरते हैं, कोई झगड़ा नहीं। यह सिर्फ प्लेफुल स्पारिंग था, कोई गंभीर चोट नहीं आई। राइनो को एंजेलिक पेशेंस वाली कहा गया, क्योंकि वह कभी गुस्सा नहीं हुई।
यह वीडियो जू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के बाद वायरल हो गया – 1.2 करोड़ से ज्यादा व्यूज! दुनिया भर के लोग इसे 'डेविड vs गोलियथ' कह रहे हैं। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं- 'छोटा वाला सोचता है वो 1000 किलो का है!' और राइनो इतनी जेंटल, रिस्पेक्ट!'
यह घटना दिखाती है कि जू में जानवर कैसे अनोखे रिश्ते बनाते हैं। हिरण की हिम्मत और राइनो की सहनशीलता ने सबका दिल जीत लिया। वीडियो देखकर यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा साइज डिफरेंस होने के बावजूद छोटा वाला जीत गया!
