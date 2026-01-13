13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

22 किलो के हिरण ने 2000 किलो के गैंडे से ले लिया पंगा, वीडियो देख अपनी आंखों पर नहीं होगा यकीन

पोलैंड के व्रोकला चिड़ियाघर में 22 किलो के एक हिरण ने 2000 किलो के गैंडे से लड़ाई की। जानवरों की इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है। जानिए इस मुकाबले में कौन जीता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 13, 2026

Deer vs Rhino Fight

Deer vs Rhino Fight

Viral Video: प्रकृति का कमाल देखिए! पोलैंड के प्रसिद्ध व्रोक्लॉ Zoo में एक छोटा-सा 22 किलो का चीनी मंटजक हिरण (Chinese Muntjac Deer) ने लगभग 2000 किलो की विशाल सफेद राइनो (White Rhino) से सीधा पंगा ले लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें हिरण बार-बार हेडबट करता नजर आ रहा है और राइनो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लाखों लोग इसे देखकर हैरान हैं– आखिर इतना छोटा जीव इतनी हिम्मत कहां से लाता है?

छोटे सींगों की ऐसी लड़ाई नहीं देखी होगी

यह घटना कुछ दिनों पहले हुई, जब हिरण (जिसे स्टाफ मुंडजक डैडी कहते हैं) ने अपनी पार्टनर के हीट साइकल के कारण टेस्टोस्टेरोन से भरा हुआ महसूस किया। पार्टनर एक रैश से ठीक हो रही थी, तो यह नर हिरण राइनो के साथ प्लेफुल फाइट में उतर आया। वीडियो में दिखता है कि हिरण तेजी से दौड़ता है, छोटे सींगों से राइनो के सिर पर हेडबट मारता है, फिर दोबारा अटैक करता है। राइनो पहले हेड हिलाकर मजाक उड़ाती है, फिर हल्के से चार्ज करती है, लेकिन आखिरकार स्नो में फिसलते हुए भाग जाती है। हिरण जीतकर खुशी-खुशी दूसरी तरफ चला जाता है!

वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- https://www.instagram.com/reels/DTPxlQGjU6A

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जू के स्टाफ ने मजाकिया कैप्शन दिया, 'किसी ने शायद आज आईना नहीं देखा! मारुश्का की धैर्य की तारीफ, जहां से आती है इतनी बहादुरी इस छोटे शरीर में?' उन्होंने बताया कि दोनों जानवर सालों से एक ही एनक्लोजर में रहते हैं– अलग-अलग सोने की जगह लेकिन कॉमन यार्ड। आमतौर पर वे साथ घास चरते हैं, कोई झगड़ा नहीं। यह सिर्फ प्लेफुल स्पारिंग था, कोई गंभीर चोट नहीं आई। राइनो को एंजेलिक पेशेंस वाली कहा गया, क्योंकि वह कभी गुस्सा नहीं हुई।

'डेविड बनाम गोलियथ'

यह वीडियो जू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के बाद वायरल हो गया – 1.2 करोड़ से ज्यादा व्यूज! दुनिया भर के लोग इसे 'डेविड vs गोलियथ' कह रहे हैं। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं- 'छोटा वाला सोचता है वो 1000 किलो का है!' और राइनो इतनी जेंटल, रिस्पेक्ट!'
यह घटना दिखाती है कि जू में जानवर कैसे अनोखे रिश्ते बनाते हैं। हिरण की हिम्मत और राइनो की सहनशीलता ने सबका दिल जीत लिया। वीडियो देखकर यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा साइज डिफरेंस होने के बावजूद छोटा वाला जीत गया!

ये भी पढ़ें

रेप का आरोपी ऐसे बच निकला! मूक-बधिर महिला के केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गवाही के दौरान हुई इस चूक ने पलट दी बाजी
राष्ट्रीय
Court orders

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 07:13 pm

Hindi News / World / 22 किलो के हिरण ने 2000 किलो के गैंडे से ले लिया पंगा, वीडियो देख अपनी आंखों पर नहीं होगा यकीन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका की कार्रवाई से कांपा यह मुस्लिम देश! ईरान नहीं, इसको सता रहा विनाश का डर

Qatar Warning to US
विदेश

‘प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार दो’, खामेनेई ने दिया था ऑर्डर; मृतकों की संख्या आई सामने

Iran Protest, Iran protests live fire, Ayatollah Ali Khamenei orders shooting, Iran Supreme Leader protesters killed,
विदेश

पुतिन के करीबी ने ट्रंप का उड़ाया मजाक, ग्रीनलैंड को लेकर दी चौंकाने वाली चेतावनी

Medvedev Trump Mockery
विदेश

स्पेन में 150 सालों बाद होगा रानी का शासन, 20 वर्षीय राजकुमारी लियोनोर ने रचा इतिहास

Princess Leonor
विदेश

ईरान में तख्तापलट हुआ तो मचेगी तबाही! रूस को लगेगा सबसे बड़ा झटका

Russia-Iran Alliance
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.