रेप का आरोपी ऐसे बच निकला! मूक-बधिर महिला के केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गवाही के दौरान हुई इस चूक ने पलट दी बाजी

इसके अलावा, गवाही रिकॉर्डिंग के दौरान अनिवार्य प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पालन नहीं हुआ, जैसे इंटरप्रेटर को शपथ दिलाना। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के निजी अंगों में कोई हालिया चोट नहीं पाई गई। कोर्ट ने तारीखों में विरोधाभास (18 नवंबर vs 27 नवंबर) और शादी की चर्चा जैसे परिस्थितिजन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखा, जिससे बल प्रयोग साबित नहीं हो सका।

जस्टिस निर्मल कुमार ने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से पीड़िता की गवाही पर ही दोषसिद्धि टिकी नहीं रह सकती, खासकर जब इंटरप्रेटेशन में इतनी बड़ी खामी हो। नतीजतन, बलात्कार का आरोप हटा दिया गया और आरोपी को सिर्फ धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए सजा को कम किया।