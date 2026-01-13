प्यार के लिए नेनशू बनी नमन, 6 लाख के खर्च कर अपनी महिला प्रेमिका से रचाई शादी

नेनशू ने अनीता को बताया कि वह जन्म से लड़की होने के बावजूद खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से लड़के की तरह महसूस करती है। उसने यह भी कहा कि वह भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराकर पुरुष बन सकती है। शुरुआत में अनीता को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने साफ कहा कि “हम दोनों लड़कियां हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?” लेकिन नेनशू के बार-बार प्यार के इजहार और ईमानदारी ने अनीता का दिल जीत लिया।