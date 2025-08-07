7 अगस्त 2025,

गुरुवार

विदेश

कपिल शर्मा के कैफे पर एक के बाद एक 6 राउंड फायर, जेल में बंद इस कुख्यात गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

Kapil Sharma Canada Café Shooting: कनाडा के सरे स्थित कपिल शर्मा के कप्स कैफे (Kapil Sharma Café Canada) पर गुरुवार को फिर से गोलीबारी हुई (Surrey Café Shooting), जिसमें छह गोलियाँ चलाई गईं। यह घटना पहले हमले (Indian Celebrity Business Attack) के एक महीने से भी कम समय में हुई है। यह हमला सरे के [&hellip;]

भारत

MI Zahir

Aug 07, 2025

kapil sharma cafe in canada
कनाडा में मश​हूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे। (फोटो: IANS.)

Kapil Sharma Canada Café Shooting: कनाडा के सरे स्थित कपिल शर्मा के कप्स कैफे (Kapil Sharma Café Canada) पर गुरुवार को फिर से गोलीबारी हुई (Surrey Café Shooting), जिसमें छह गोलियाँ चलाई गईं। यह घटना पहले हमले (Indian Celebrity Business Attack) के एक महीने से भी कम समय में हुई है। यह हमला सरे के 85 एवेन्यू और स्कॉट रोड पर हुआ। गोलियों की आवाज़ (Canada Gun Violen) सुनकर इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। एक स्थानीय निवासी बॉब सिंह ने बताया, "सुबह के समय करीब पाँच से छह गोलियों की आवाज़ आई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जगह को घेर लिया।" दूसरे निवासी मिशेल गोचर ने भी बताया, "हमारी नींद गोलियों की आवाज़ से खुली। ये पटाखे नहीं थे, बल्कि असली गोलियाँ थीं। आसपास के इलाके में सायरन की आवाज़ सुनाई दी, और मुझे वहाँ कुछ दिन पहले भी गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी।"लॉरेंस विश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ध्यान रहे कि इससे कुछ अरसा पहले खालिस्तान (Khalistan) समर्थक आतंकी ने भी हमला किया था।

यह घटना एक महीने पहले के हमले की याद दिलाती है

यह हमला जुलाई में हुए उस हमले की याद दिलाता है, जब कप्स कैफे पर गोलीबारी की गई थी। उस घटना में कुछ कर्मचारी कैफे में मौजूद थे, लेकिन सभी सुरक्षित रहे थे। उस हमले के बाद भी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी और कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है।

हमले का कारण पता नहीं चला

सरे पुलिस इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल हमले का कोई साफ कारण सामने नहीं आया है। स्थानीय निवासियों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर जब यह दूसरी बार हमला हुआ है।

कपिल शर्मा के कैफे पर पहले कब हुआ था हमला ?

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे, "कप्स कैफे" पर पहला हमला जुलाई 2023 में हुआ था। यह हमला कैफे के खुलने के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। उस समय, कुछ कर्मचारी अंदर मौजूद थे और गोलियां चलीं, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ था।

भारतीय समुदाय और व्यापारियों में चिंता का माहौल

बहरहाल कपिल शर्मा के कैफे पर लगातार हो रहे हमले से भारतीय समुदाय और व्यापारियों में चिंता का माहौल है। उन्हें आशंका है कि कहीं इस तरह की घटनाओं से कैफे के व्यवसाय पर कोई असर न पड़े।

Updated on:

07 Aug 2025 10:04 pm

Published on:

07 Aug 2025 09:51 pm

कपिल शर्मा के कैफे पर एक के बाद एक 6 राउंड फायर, जेल में बंद इस कुख्यात गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

