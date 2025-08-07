कपिल शर्मा के कैफे पर एक के बाद एक 6 राउंड फायर, जेल में बंद इस कुख्यात गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

Kapil Sharma Canada Café Shooting: कनाडा के सरे स्थित कपिल शर्मा के कप्स कैफे (Kapil Sharma Café Canada) पर गुरुवार को फिर से गोलीबारी हुई (Surrey Café Shooting), जिसमें छह गोलियाँ चलाई गईं। यह घटना पहले हमले (Indian Celebrity Business Attack) के एक महीने से भी कम समय में हुई है। यह हमला सरे के 85 एवेन्यू और स्कॉट रोड पर हुआ। गोलियों की आवाज़ (Canada Gun Violen) सुनकर इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। एक स्थानीय निवासी बॉब सिंह ने बताया, "सुबह के समय करीब पाँच से छह गोलियों की आवाज़ आई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जगह को घेर लिया।" दूसरे निवासी मिशेल गोचर ने भी बताया, "हमारी नींद गोलियों की आवाज़ से खुली। ये पटाखे नहीं थे, बल्कि असली गोलियाँ थीं। आसपास के इलाके में सायरन की आवाज़ सुनाई दी, और मुझे वहाँ कुछ दिन पहले भी गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी।"लॉरेंस विश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ध्यान रहे कि इससे कुछ अरसा पहले खालिस्तान (Khalistan) समर्थक आतंकी ने भी हमला किया था।