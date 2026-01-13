अमेरिका और ईरान के तनाव से डरा यह मुस्लिम देश, कहा- होशियार रहे नहीं तो…

कतर ने अमेरिका को आगाह किया: तनाव बढ़ा तो क्षेत्र में तबाही हो सकती है! (Photo-X)
Qatar-US-Iran Dispute: ईरान में नागरिकों के द्वारा कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ बगावत करने की जा रही है। साथ ही अमेरिका के द्वारा ईरान को बार-बार धमकाने के बाद मुस्लिम देश कतर ने अमेरिका को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी तनाव क्षेत्र के लिए 'विनाश' ला सकता है। पश्चिमी एशियाई देश कतर ने मंगलवार को ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को देखते हुए अमेरिका को आगाह किया है। कतर ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है, तो इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है।
दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर ईरान मामले में तनाव इस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ता है, तो कोई भी तनाव क्षेत्र और उससे बाहर विनाशकारी परिणाम देगा। साथ ही उन्होंने कतर की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि हम इस तनाव का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हम इससे दूर रहना चाहते हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले तनाव की आग कतर तक पहुंच ही जाती है, जिसके कारण कतर को भारी तनाव झेलना पड़ता है। दरअसल, पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमले किए थे। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और ईरान ने कतर में संयुक्त राज्य अमेरिका के अल उदीद सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था।
इसके बाद कतर पर सुरक्षा का खतरा मंडराने लगा और कतर को अमेरिका और ईरान के विवाद के बीच में आना पड़ा। कतर पर ईरान के द्वारा किए गए हमलों का हवाला देकर कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही युद्धविराम कराने में मदद की थी। इस कारण ही कतर को अब डर सताने लगा है कि अगर अमेरिका ने फिर ईरान पर हमला किया, तो ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के लिए कतर पर हमला कर सकता है।
अमेरिका की धमकियों से परेशान ईरान भी अब अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है। हाल ही में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने ईरान में अमेरिकी दखल का जवाब देते हुए कहा, 'ईरान भी पलटवार करेगा।'
स्पीकर गालिबाफ ने टेलीवीजन के माध्यम से संदेश दिया कि अमेरिकी सेना और शिपिंग ईरान के 'वैध लक्ष्य' होंगे और ईरान की ओर से जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। इस संदेश के बाद से इलाके में तनाव और बढ़ गया और युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं।
कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान मामले पर संज्ञान लेते हुए, मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा, “हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं, जहां हमारा मानना है कि ईरान-अमेरिका विवाद का कूटनीतिक समाधान निकल सकता है।” प्रवक्ता अंसारी ने कतर की द्विपक्षीय भूमिका को जाहिर करते हुए कहा, "हम सभी पक्षों से बात करने में शामिल हैं, जाहिर है कि अपने पड़ोसियों और क्षेत्र में अपने भागीदारों के साथ एक कूटनीतिक समाधान खोजना चाहते हैं।"
