अमेरिका और ईरान के तनाव से डरा यह मुस्लिम देश, कहा- होशियार रहे नहीं तो…

Qatar-US-Iran Dispute: ईरान में नागरिकों के द्वारा कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ बगावत करने की जा रही है। साथ ही अमेरिका के द्वारा ईरान को बार-बार धमकाने के बाद मुस्लिम देश कतर ने अमेरिका को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी तनाव क्षेत्र के लिए 'विनाश' ला सकता है। पश्चिमी एशियाई देश कतर ने मंगलवार को ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को देखते हुए अमेरिका को आगाह किया है। कतर ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है, तो इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है।