Narendra Kashyap Statement: अजय राय बोले- मुझे घर में किया नजरबंद, मंत्री का पलटवार- ‘राम के नाम पर ड्रामा बंद करो’

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करके दावा किया है कि सिर्फ अजय राय ही नहीं, बल्कि प्रतापगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष को भी पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए नजरबंद कर दिया है। पार्टी ने कहा कि यदि श्रद्धालुओं को अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन करने से रोका जा रहा है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से नजरबंद किए गए सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने और उन्हें बिना किसी रुकावट के अयोध्या जाने देने की मांग की है।