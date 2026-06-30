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Narendra Kashyap Statement: अजय राय बोले- मुझे घर में किया नजरबंद, मंत्री का पलटवार- ‘राम के नाम पर ड्रामा बंद करो’

Ajay Rai Ram Mandir Controversy: अयोध्या राम मंदिर जाने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के हाउस अरेस्ट के दावे पर यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का तीखा पलटवार। बोले- कांग्रेस राम नाम पर ड्रामा बंद करे।
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लखनऊ

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Pratiksha Gupta

Jun 30, 2026

Ajay Rai Ram Mandir Controversy, Narendra Kashyap Statement

उत्तर प्रदेश मंत्री नरेंद्र कश्यप | फोटो सोर्स- ANI

Ayodhya Ram Mandir News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर राम मंदिर को लेकर बहस छिड़ गई है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि उन्हें अयोध्या जाने से रोकने के लिए पुलिस ने उनके घर के बाहर पहरा लगा दिया और उन्हें एक तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अजय राय के इस दावे पर अब यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बहुत ही तीखा पलटवार किया है।

'कांग्रेस राम नाम का दिखावा और छलावा करती है'

अजय राय के हाउस अरेस्ट वाले दावे पर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप कहते हैं कि कांग्रेस केवल यह दिखावा करती है कि वह भगवान राम के दर्शन करना चाहती है। जो लोग भगवान राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, उन्हें यह ड्रामा बंद कर देना चाहिए।

राम के अस्तित्व को नकारने का आरोप

मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग भगवान राम के दर्शन का सिर्फ दिखावा और छलावा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पहले भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था।

अजय राय को होटल में नजरबंद करने का दावा

कांग्रेस का कहना है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के होटल 'पदम श्री पैलेस' में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इस अयोध्या दौरे की कप्तानी अजय राय को ही करनी थी, इसलिए उनके खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर पार्टी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

कई दूसरे नेता भी किए गए नजरबंद

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करके दावा किया है कि सिर्फ अजय राय ही नहीं, बल्कि प्रतापगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष को भी पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए नजरबंद कर दिया है। पार्टी ने कहा कि यदि श्रद्धालुओं को अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन करने से रोका जा रहा है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से नजरबंद किए गए सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने और उन्हें बिना किसी रुकावट के अयोध्या जाने देने की मांग की है।

सरकार पर कांग्रेस का तीखा हमला

सोशल मीडिया 'X' पर पोस्ट करके कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि क्या यूपी में अब प्रभु श्रीराम के दर्शन करना भी अपराध हो गया है? कांग्रेस ने कहा कि 30 जून को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन-पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन इस यात्रा से डरी हुई भाजपा सरकार ने कायरतापूर्ण हरकत शुरू कर दी है।

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Updated on:

30 Jun 2026 01:13 pm

Published on:

30 Jun 2026 12:51 pm

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