Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को होटल में किया गया नजरबंद, वीडियो आया सामने

आगे कहा कि अब से कुछ ही देर पहले प्रतापगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी को पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया है। पोस्ट में आगे जोड़ा कि भगवान श्रीराम किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा के नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था और संस्कृति के प्रतीक हैं। श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से रोकना असंवैधानिक है।

उत्तर प्रदेश सरकार दमनकारी नीति बंद करे, नजरबंद किए गए कांग्रेस नेताओं को तत्काल मुक्त करे और बिना किसी बाधा के अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन करने की अनुमति दे।