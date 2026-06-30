29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को होटल में किया गया नजरबंद, वीडियो आया सामने

Ram Mandir News: अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को होटल में नजरबंद किए जाने का दावा किया गया है। कांग्रेस ने सरकार पर नेताओं को अयोध्या जाने से रोकने का आरोप लगाया है। फिलहाल सरकार या पुलिस की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Jun 30, 2026

Congress Delegation Ayodhya

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हुए हाउस अरेस्ट(फोटो-PTI)

Ajay Rai House Arrest: राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच अयोध्या में कांग्रेस के प्रस्तावित दौरे से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस ने इसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी नेताओं को भगवान रामलला के दर्शन करने से रोका जा रहा है।

अयोध्या में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का था कार्यक्रम

कांग्रेस ने 30 जून को अयोध्या में प्रतिनिधिमंडल के दौरे की घोषणा की थी। कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व एमएलसी रामलला के दर्शन और पूजन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले थे। प्रतिनिधिमंडल में सांसद किशोरी लाल शर्मा, तनुज पुनिया, राकेश राठौर, उज्ज्वल रमण सिंह, विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद ए.पी. गौतम और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले थे।

अजय राय को होटल में नजरबंद किए जाने का दावा

कांग्रेस के अनुसार, अजय राय को अयोध्या के होटल पदम श्री पैलेस में हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया गया। चूंकि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अजय राय को ही करना था, इसलिए इस कार्रवाई को लेकर पार्टी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

कई अन्य नेताओं को भी किया गया नजरबंद

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि प्रतापगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष को भी पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए नजरबंद कर दिया। पार्टी ने कहा कि यदि श्रद्धालुओं को अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन से रोका जा रहा है, तो यह असंवैधानिक है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से नजरबंद किए गए नेताओं को तत्काल रिहा करने और उन्हें बिना किसी बाधा के अयोध्या जाने की अनुमति देने की मांग की।

सरकार पर कांग्रेस का हमला


सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट करके कांग्रेस ने पूछा है कि क्या यूपी में अब प्रभु श्रीराम के दर्शन करना भी अपराध हो गया है?

आगे कहा गया कि कल यानी 30 जून को प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन-पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। लेकिन इस यात्रा से डरी भाजपा सरकार ने कायरतापूर्ण हरकत शुरू कर दी है!

आगे कहा कि अब से कुछ ही देर पहले प्रतापगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी को पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया है। पोस्ट में आगे जोड़ा कि भगवान श्रीराम किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा के नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था और संस्कृति के प्रतीक हैं। श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से रोकना असंवैधानिक है।
उत्तर प्रदेश सरकार दमनकारी नीति बंद करे, नजरबंद किए गए कांग्रेस नेताओं को तत्काल मुक्त करे और बिना किसी बाधा के अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन करने की अनुमति दे।

राजस्थान-उत्तराखंड में भी UCC का ड्राफ्ट बना चुकी हैं रंजना प्रकाश देसाई, बंगाल में बिल को लेकर पूरा टाइमलाइन सेट

ये भी पढ़ें
West Bengal UCC Biill

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jun 2026 12:40 am

Published on:

30 Jun 2026 12:30 am

Hindi News / National News / Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को होटल में किया गया नजरबंद, वीडियो आया सामने

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Delhi EV Policy: दिल्ली में 2028 से नई पेट्रोल बाइक नहीं मिलेगी, आपके लिए क्या-क्या बदलेगा? जानिए नई EV पॉलिसी के 10 बड़े नियम

EV Policy
राष्ट्रीय

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को भारत ने बताया गलत, बोले-‘पाक की यह खुली आक्रामकता है’

PAK Air Strike
राष्ट्रीय

क्या चीन ने अरुणाचल में बना लिया कैंप? घुसपैठ की खबरों पर भारतीय सेना का बड़ा बयान

plz china
राष्ट्रीय

SBI ने 3 महीने पहले ही अफसरों को हटाने की सिफारिश की थी, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस का दावा

Ram Mandir Donation Case, Ram Temple Donation Theft, Pawan Khera, SBI Ram Mandir, Ayodhya Ram Mandir News, Ram Mandir Donation Scam,
राष्ट्रीय

1 जुलाई से खत्म होंगी पेट्रोल-डीजल खरीद पर लगी पाबंदियां, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

Petrol- Diesel
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.