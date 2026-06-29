राजस्थान-उत्तराखंड में भी UCC का ड्राफ्ट बना चुकी हैं रंजना प्रकाश देसाई, बंगाल में बिल को लेकर पूरा टाइमलाइन सेट

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 2 जुलाई को यूसीसी का ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अगस्त सत्र में इसे सदन में पेश कर दिया जाएगा। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है और कोई भी रुकावट आने पर भी पीछे नहीं हटेगी।