29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राजस्थान-उत्तराखंड में भी UCC का ड्राफ्ट बना चुकी हैं रंजना प्रकाश देसाई, बंगाल में बिल को लेकर पूरा टाइमलाइन सेट

West Bengal UCC Bill: शुभेंदु अधिकारी का ऐलान- बंगाल में UCC अब रुक नहीं सकता। अगस्त सत्र में विधानसभा में बिल पेश होगा।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Jun 29, 2026

West Bengal UCC Biill

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। (फोटो- IANS)

पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के लिए पूरा टाइमलाइन सेट हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि यूसीसी बंगाल में हर हाल में लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति में कानून के जानकार, शिक्षाविद और दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

इससे पहले जस्टिस देसाई उत्तराखंड और राजस्थान में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी हैं। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी की अगुवाई की थी। वहीं, राजस्थान सरकार ने भी उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी का प्रमुख बनाया था।

2 जुलाई को कैबिनेट में ड्राफ्ट

मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सिर्फ एक महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद अगस्त में विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा।

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 2 जुलाई को यूसीसी का ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अगस्त सत्र में इसे सदन में पेश कर दिया जाएगा। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है और कोई भी रुकावट आने पर भी पीछे नहीं हटेगी।

महिलाओं के हित में बड़ा कदम

शुभेंदु सरकार का दावा है कि UCC लाकर महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएंगे। खासकर तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और शादी जैसे मुद्दों पर एक समान कानून से समाज में लंबे समय से चली आ रही असमानताएं खत्म होंगी।

कई सामाजिक संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्षी दलों और धर्मगुरुओं का कहना है कि यह कदम सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है।

बंगाल में यूसीसी की अहमियत

बंगाल में यूसीसी की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। कई राज्यों में यूसीसी लागू होने या उसकी प्रक्रिया शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल में भी इसकी मांग तेज हुई।

मुख्यमंत्री ने सदन में जोर देकर कहा कि यूसीसी बंगाल की महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों के हित में है। यह कोई सियासी चाल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का मुद्दा है।

पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा UCC, मंत्री दिलीप घोष बोले- विधानसभा में बिल पास होना तय

ये भी पढ़ें
Dilip Ghosh on UCC Bill in West Bengal.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

Published on:

29 Jun 2026 09:20 pm

Hindi News / National News / राजस्थान-उत्तराखंड में भी UCC का ड्राफ्ट बना चुकी हैं रंजना प्रकाश देसाई, बंगाल में बिल को लेकर पूरा टाइमलाइन सेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्या चीन ने अरुणाचल में बना लिया कैंप? घुसपैठ की खबरों पर भारतीय सेना का बड़ा बयान

plz china
राष्ट्रीय

SBI ने 3 महीने पहले ही अफसरों को हटाने की सिफारिश की थी, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस का दावा

Ram Mandir Donation Case, Ram Temple Donation Theft, Pawan Khera, SBI Ram Mandir, Ayodhya Ram Mandir News, Ram Mandir Donation Scam,
राष्ट्रीय

1 जुलाई से खत्म होंगी पेट्रोल-डीजल खरीद पर लगी पाबंदियां, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

Petrol- Diesel
राष्ट्रीय

Monsoon Update: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, महाराष्ट्र-गोवा और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश

Monsoon 2026
राष्ट्रीय

भारत-चीन सीमा पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील, सेना प्रमुख बोले- 1100 से ज्यादा बार बातचीत के बाद कम हुआ तनाव

Upendra Dwivedi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.